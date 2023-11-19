Можно ли удалить ученика с урока за опоздание или хамство
Можно ли удалить школьника с урока, если он опоздал или хамит? На вопросы читателей «Парламентской газеты» в рамках совместной рубрике нашего издания и Российской академии образования отвечает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.
Отстранение обучающегося от занятий как вид дисциплинарного взыскания действующим законодательством не предусмотрено, пояснила эксперт:
«Это обусловлено тем, что именно учитель несет ответственность за безопасное нахождение детей в школе во время занятий. Такая норма прямо закреплена в пункте 7 статьи 28 Закона «Об образовании».
Однако, если поведение ученика граничит с административным или уголовным проступком: ненормативная лексика, повреждение школьной мебели, попытка применения физического насилия к учителю либо одноклассникам — учитель обязан отреагировать, уточнила Наталья Бондаренко.
«Педагог имеет право приостановить урок и вызвать администрацию школы, родителей, полицию, которым будет передан ученик для принятия решения о наказании в рамках действующего законодательства», — указала она.
Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее