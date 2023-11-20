Диетолог назвала смертельно опасные для ребенка продукты

Член КДЦ "Диетологи России" Анастасия Кондаурова рассказала, какая пища может привести ребенка к смерти. В этот список вошла рыба с высоким содержанием ртути.
В беседе с журналистами медик отметила, что существуют продукты, которые опасны для здоровья растущих малышей. По словам диетолога, навредить ребенку могут гамбургеры, картошка фри, чипсы, газированные напитки, сладости и некачественные десерты. Однако смертельную опасность представляют блюда, в которых могут скрываться бактерии и ртуть. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
– Например, продукты с высоким содержанием ртути (некоторые виды рыб), бензола, бактерий по типу сальмонеллы. То есть, если вы кормите ребенка яйцами и мясом, не промывая скорлупу или после недостаточной термообработки, он рискует подхватить опасное заболевание, столкнуться с отравлением или обострением хронических заболеваний, а может даже умереть, – сообщила врач.
Кондаурова напомнила, что питание крайне важно в формировании и развитии организма ребенка.