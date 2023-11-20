5 способов воспитать ребенка со здоровой самооценкой

Психологи не устают повторять, что все из детства. Здоровая самооценка в том числе формируется в раннем возрасте. Как помочь ребенку вырасти уверенным в себе человеком, рассказал психолог Михаил Лабковский.

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Несколько практичных советов он привел в своем Telegram-канале. Изучаем и берем на вооружение!

1. Вы сами должны обладать здоровой самооценкой. Человек — это животное из класса млекопитающих, а они берут пример со старших и развиваются по аналогии.

2. Научите выбирать: что носить, чем увлекаться, как проводить время. Помогите ребенку понять, что ему интересно и нравится. В рамках ваших возможностей, конечно.

3. Используйте слово «пока», если ребенок делится с вами своими провалами. Например, на фразу «Мам, у меня не получилось!» стоит ответить так: «Да, у тебя пока не получилось».

4. Проявляйте любовь и тепло вне зависимости от его успехов и достижений. Связи между «пятерками» и вашим вниманием вообще не должно быть.