Врач назвал самую уязвимую категорию рождающихся детей

"Дети, которые рождаются после 26 недель, а уж, тем более, после 28 недель, — это, безусловно группа детей с более благополучным прогнозом на выживание, на жизнь. И это благодаря тому, что мы активно работаем с детьми в 22 недели и 23. Все те технологии, которые мы обретаем, позволяют с другими сроками гестации, в том числе с доношенными детьми, добиваться колоссальных и быстрых результатов", - отметил Горев.