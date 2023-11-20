Как вырастить счастливого ребенка

Чтобы вырастить счастливого ребенка, родители должны показывать безусловную любовь к нему, посоветовала психолог Оксана Бакумова. В разговоре с РИАМО специалист отметила, что важно принимать детей такими, какие они есть: со всеми особенностями и недостатками. Она добавила, что важно демонстрировать любовь не только в хорошие моменты, но и когда поведение ребенка оставляет желать лучшего.

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Безусловно любите свое дитя — первый и самый главный совет в воспитании счастливого ребенка. Безусловная любовь — это когда вы любите и принимаете ребенка таким, какой он есть. Со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. В любой ситуации, — пояснила психолог.

При этом в семье не должно быть вседозволенности: дети должны осознавать, что существуют правила, которые необходимо соблюдать. В таком случае безусловная любовь станет основой для выстраивания доверительных и надежных отношений с ребенком, подчеркнула Бакумова.