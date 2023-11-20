Почему ребенка вредно заставлять доедать

Родители часто заставляют детей доедать всю еду, которую им положили в тарелку. По словам клинического психолога, гипнолога, НЛП-мастера, кандидата медицинских наук Дениса Долгова , это в корне неправильная тактика, которая может серьезно навредить ребенку и вызвать у него расстройство пищевого поведения.

Взрослым тоже стоит отказаться от привычки доедать все, что в тарелке, советует врач. При этом за стол надо садиться только на голодный желудок, а вставать, когда уже насытился, стараясь не переедать.