Врач Баранов: температуру выше 38 градусов у детей следует купировать

Заведующий отделением оториноларингологии ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России, доцент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Константин Баранов напомнил о том, что подходить к терапии острых респираторных заболеваний у детей надо рационально.

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При насморке и боли в горле следует использовать топические, то есть местные, средства для локального воздействия на слизистую оболочку, поделился специалист в беседе с сайтом kp.ru.

Но ключевую роль в лечении данных состояний играет именно системная противовирусная терапия, отметил врач.