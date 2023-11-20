Врач Баранов: температуру выше 38 градусов у детей следует купировать
Заведующий отделением оториноларингологии ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России, доцент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Константин Баранов напомнил о том, что подходить к терапии острых респираторных заболеваний у детей надо рационально.
При насморке и боли в горле следует использовать топические, то есть местные, средства для локального воздействия на слизистую оболочку, поделился специалист в беседе с сайтом kp.ru.
Но ключевую роль в лечении данных состояний играет именно системная противовирусная терапия, отметил врач.
Баранов напомнил, что высокую температуру (выше 38 °С), которая сопровождается симптомами интоксикации, следует купировать, чтобы избежать осложнений. При этом не надо забывать, что повышение температуры — это защитная реакция организма ребёнка, в том числе на инфекционную атаку.