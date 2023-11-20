Педиатр напомнила о важности распорядка дня для детей

Осенью и зимой важно особенно следить за иммунитетом ребенка, так как холодное время года традиционно сопровождается простудами и вирусами. Главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева напомнила о мерах предосторожности и защиты чада от болезней. Ее цитирует пресс-служба ведомства.

© Вести Подмосковья

Если один из членов семьи заболел, то ему стоит временно ограничить контакт с ребенком и носить дома маску. Так снижается вероятность заражения малыша. Кроме того, ребенок становится более уязвимым для инфекций, когда мало спит, недостаточно гуляет на улице и в целом переутомляется. Не меньшую роль играет правильное питание. Организму ребенка требуются мясные, рыбные и молочные продукты, овощи и фрукты.

Профессор Одинаева порекомендовала составить распорядок дня и придерживаться его, чтобы не пропускать прогулки хотя бы по 30 минут в день и вовремя ложиться в кровать. Укрепить иммунитет помогут активные игры, спортивные состязания, зарядка.