Всемирный день ребенка: что этот праздник означает и как его отметить

В 1954 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября было провозглашено всемирным днем ребенка. Этот праздник нацелен на единение и взаимопонимание между детьми всего мира, а также как напоминание о необходимости обеспечения благополучия детей каждой страны нашего земного шара.

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Именно 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

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В Конвенции описаны права детей, которые зачастую особенно остро нуждаются в защите:

право на жизнь, свободу, имя и получение гражданства;

право на свободу мысли и рассуждений;

право жить вместе с родителями, опекунами, родственниками;

право на личный выбор религиозного исповедания;

права на личную, социальную жизнь и другие права.

В этот день в мире напоминают о том, как важно прислушиваться к идеям и мнениям детей, в некоторых странах устраивают акции и флешмобы. Благотворительные фонды получают наибольшую помощь для поддержки детей-сирот и инвалидов. Многие организовывают сборы вещей, игрушек и денежных средств для детских домов.

Бизнес тоже не остается в стороне – некоторые кафе, рестораны, кинотеатры и торговые центры во всемирный день ребенка устраивают для детей праздничные мероприятия, проводят акции и делают скидки на посещение и пользование услугами.

Что вы можете сделать в этот праздник

В некоторых семьях считают этот праздник традиционным и отмечают его в кругу близких, подготовив подарки для своих детей. Однако такая практика в нашей стране не слишком широко распространена. Для того, чтобы день не прошел незамеченным, лучшим вариантом будет сделать доброе дело.

Вы можете собрать канцелярию, предметы личной гигиены, бытовую химию, одежду или просто помочь деньгами, например, ближайшему детскому дому. К сожалению, в таких заведениях многого не хватает.

В нашей стране множество благотворительных фондов, главной целью которых является помощь несовершеннолетним. Вы можете пожертвовать деньги в любой из них разово или же подключить регулярный автоплатеж. В нашей стране огромное количество детей, которым необходима помощь. И речь идет не только о сиротах, но и о детях с тяжелыми диагнозами, на лечение которых требуются невероятные суммы.

Если желание помочь есть, а средств для этого не хватает, можно стать волонтером и просто провести время в приюте вместе с детьми, которым так не хватает тепла.

Как государство поддерживает семьи с детьми

В России предусмотрены специальные выплаты для семей с детьми. К ним можно отнести:

материнский капитал. При рождении первенца он составляет более пятисот тысяч рублей;

ежемесячное пособие будущим мамам в размере 50 % регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения;

единовременное пособие при рождении ребенка в размере двадцати с половиной тысяч рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – более семи тысяч рублей;

ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет семьям, у которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов;

ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет;

ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет;

льготная ипотека для многодетных семей;

налоговый вычет на детей.