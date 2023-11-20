Какие мамы раздражают других родителей

Родительский чат – неотъемлемая часть учебного процесса в современной школе. В нем обсуждаются и мелкие, и глобальные вопросы, родители высказывают свое мнение. Однако неудивительно, что время от времени могут возникать конфликтные ситуации, ведь мнения могут не совпадать, а некоторые люди склонны особенно остро на это реагировать.

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В отличии от родительского собрания, где процессом руководит учитель, в чате модератора нет. Также зачастую люди могут вести себя более токсично именно в онлайн формате, так как чувствуют меньшую ответственность за недоброжелательное поведение и оскорбления.

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Есть 5 типов мам, которые в наибольшей степени раздражают других родителей в родительских чатах.

Мама-спамер

Такие мамы ведут себя в чате чрезвычайно активно, они всегда на связи и готовы обсудить любую мелочь, даже если она не касается ее ребенка. Однако именно благодаря таким родительницам остальные точно не пропустят чей-нибудь день рождения, будут знать все о предстоящих экзаменах детей, и им не придется ломать голову о том, какую экскурсию организовать для школьников.

Мама-скандал

Такие мамы обычно ведут себя агрессивно, постоянно создают конфликты, переходят на личности, выражаются в оскорбительной форме. С ними сложно о чем-либо договориться, поэтому даже учителя стараются избегать общения с такими родительницами.

Мама-активистка

Такие люди отличаются энтузиазмом и неисчерпаемой энергией. Они постоянно делятся своими идеями и предложениями о том, как лучше организовать досуг детей. Конечно, участие в общественной жизни класса – это замечательно. Но все хорошо в меру, ведь мамы-активистки иногда удивляют настолько неожиданными и экстраординарными предложениями, что остальных это может раздражать.

Мама-скептик

Мама-скептик к большинству идей, высказанных в чате, относится с недоверием и всегда сомневается в правильности решения. Чтобы убедить ее в чем-то, нужно предъявить ей сто аргументов того, что лучшего варианта быть уже не может. При этом такая мама обычно предпочитает только сомневаться, а не вносить какие-то свои предложения и участвовать в обсуждении.

Мама-"ой, а можно уточнить"

Такие мамы не запоминают информацию из родительских чатов, они как будто отсутствуют при обсуждении и даже после продолжительной переписки относительно какого-то вопроса могут спросить о том, что давно уже всем понятно.