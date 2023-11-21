Температуру выше 38 градусов у ребенка нужно сбивать

Самочувствие при ней обычно очень плохое, с симптомами интоксикации и болевым синдромом. Поэтому в первую очередь снижение температуры поможет его облегчить, а также предупредить развитие осложнений — они могут быть по-настоящему опасными.

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Об этом рассказал завотделением оториноларингологии в Центре им. Лопухина, к. м. н. Константин Баранов.

При этом повышением температуры тела организм реагирует на вызовы окружающей среды, в том числе инфекционные, добавил доктор. Поэтому важно сбивать температуру грамотно. Ошибки могут привести к тому, что нормальные защитные функции организма ребёнка в ответ на инфекцию нарушатся. К тому же некорректное применение жаропонижающих нередко заканчивается их передозировкой.

Самое распространённое осложнение высокой температуры — фебрильные судороги, которые появляются на фоне бактериальной или вирусной инфекции. Обычно они бывают у детей от 6 месяцев до 5 лет. Подробнее об этом рассказала «Секрету» врач-педиатр Ольга Манохина. А чем же сбивать температуру у детей, спросите вы.