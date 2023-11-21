Группа раздора: как общаться в родительских чатах и никого не убить

Сейчас каждый из нас может состоять во множестве групповых чатов в мессенджерах и соцсетях. Это и несколько рабочих чатов, и разные чаты для разных компаний друзей, и чаты с родственниками, и родительские чаты. Сегодня без последних сложно представить и школу, и кружок, и спортивную секцию.

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Групповые чаты упрощают общение, но нередко становятся и источником стресса для всех сторон. Как выстроить общение в родительских чатах, чтобы оно было комфортным, и что делать с назревающим конфликтом, «Секрету фирмы» объяснила психолог Ирина Пермякова, психолог.

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Зачем нужны родительские чаты и что с ними не так

Как показывает опрос ВЦИОМ, в родительских чатах состоит каждый третий россиянин из тех, у кого есть дети или внуки, посещающие детский сад или школу. У большинства чаты созданы в мессенджерах — соцсети для этого используют единицы.

Родительские чаты помогают оперативно решить денежные и организационные вопросы — это самые обсуждаемые темы. Чуть реже там решаются вопросы по образовательному процессу, по запланированным мероприятиям — от экскурсий до праздников. Но общение в родительских чатах подчас может стать настоящим испытанием для выдержки: только у половины опрошенных ВЦИОМ россиян не случалось конфликтов в этом пространстве. У большинства они всё же были, хоть и редко. Удалиться из склочного чата не всегда будет оптимальным решением, ведь можно остаться в информационном вакууме и пропустить действительно важную информацию.

Конфликты между участниками — не единственная потенциальная проблема родительских чатов. Туда могут проникать кибермошенники, как говорит пресс-служба ЦБ РФ, поскольку родительские чаты и группы нередко открытые, со свободным доступом. Кибермошенники могут предлагать поучаствовать в опросах или конкурсах, в сборе денег, в акциях, якобы согласованных с администрацией чата. Участнику надо перейти по ссылке, после чего мошенники могут получить его личные данные, взломать аккаунт и так далее.

Одна из новых схем — предложение обналичить деньги на «Пушкинской карте». Такой законной возможности нет. Общие рекомендации по общению в родительском чате Чтобы общаться в чатах без эмоциональных потерь, стоит придерживаться некоторых правил.

В первую очередь важно определить для себя, что для вас родительский чат: место, откуда вы только узнаёте необходимую информацию, или же вы допускаете некоторую долю свободного общения. Вы можете придерживаться своей позиции, но понимать, что если в правилах чата не обговорено, что он только для определённых организационных вопросов, то другие участники чата могут придерживаться отличной от вашей позиции, поздравлять с праздниками, присылать новости. Это их право, и им это по разным причинам важно.

Если в чате нет правил или же их не хватает, вы можете предложить их ввести. Можно предложить список правил, объяснив при этом выгоды и положительные стороны их введения. Остальные участники могут их утвердить, а также дополнить по своему усмотрению. Учитель или воспитатель не всегда может быть ещё и модератором родительского чата. Поэтому, если ещё нет этого участника, можно предложить ввести и его. Модератор может следить за соблюдением правил.

Комфортному общению могут помочь и технологии самих платформ. Использование хештегов, закреплённых сообщений, сохранение сообщений, добавление их в избранное, поиск сообщений по ключевым словам могут сэкономить время, помочь избежать чтения лишней информации в родительском чате, а как следствие — и негативных эмоций.

Ещё одним решением может стать второй чат. Первый останется только для организационных вопросов, где всё чётко и по делу. А во втором участники будут удовлетворять свою потребность в общении. Однако первое время после разделения участники могут путаться в этих чатах и писать в «свободный» организационные вопросы и наоборот, к этому нужно быть готовым и не реагировать остро.

Также определите для себя режим проверки родительского чата: оправданно ли смотреть его регулярно, как часто на самом деле нужно его проверять.

Конфликты в родительском чате и острые темы

Даже если в чате участники знакомы друг с другом, общение в Сети создаёт ощущение анонимности, дистанцированности, поэтому в интернете люди могут проявлять себя иначе, чем в офлайне.

Большой проблемой могут стать агрессия и конфликты, часть которых возникает из-за недопонимания чужих сообщений. Общение в мессенджерах не позволяет услышать интонацию, увидеть мимику и другие невербальные проявления человека. Поэтому каждый человек может по-своему интерпретировать написанные фразы. Не всегда то высказывание, которое по форме выглядит некорректным, такое и по содержанию. Кроме того, у каждого человека может быть «плохой» день или может происходить что-то тяжёлое в жизни, о чём другие не знают.

Если у вас вызывает стойкое неприятие конкретный человек в родительском чате, важно понять, что именно в нём провоцирует такое отношение: манера общения или что-то иное. Попробуйте рассмотреть человека за этими особенностями, ваши сходства с ним, иначе отнестись к тому, что вызывает неприятные чувства. Когда в обсуждении в родительском чате возникает «острая» тема и вы чувствуете, что хотите ответить эмоционально, возьмите паузу, переключитесь на что-то, затем вернитесь к ответу. Задайте себе вопросы: «Корректно ли то, что я хочу написать? Как я отнёсся бы, если бы мне написали такое сообщение? Поможет ли это учиться моему ребёнку?».

Избегайте иронии, сарказма, враждебности, пассивной агрессии, оценочных высказываний в адрес другого участника. Они не добавят конструктивности общению, но могут спровоцировать конфликт.

Если в родительском чате разгорается конфликт с другим участником, можно сказать ему в корректной форме, что вам неприятно такое обращение. Лучше сделать это в личном сообщении, не провоцируя тем самым групповую динамику и не втягивая в конфликт свидетелей. Например, напишите: «Мне неприятны ваши слова, давайте решим вопрос в корректной форме».

В некоторых случаях можно предложить обсудить конфликтную ситуацию при личной встрече. А если вы становитесь свидетелем конфликта других участников родительского чата, оцените, нужно ли вам каким-то образом в него вовлекаться, что это даст. Вы можете напомнить участникам о цели существования чата, предложить им решить вопрос лично, а не у всех на виду.