Врач Крашкина: сегодня услуги психолога особенно востребованы в России

Сегодня услуги психолога особенно востребованы в России, поскольку уровень стресса у населения достаточно высок. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Она подчеркнула, что психологи играют важную роль в помощи людям всех возрастов и категорий. "Они могут работать в школах, университетах, клиниках, спортивных учреждениях, бизнес-сфере и других областях. Актуальность и важность профессии психолога заключается в том, что он может помочь людям разобраться в своих проблемах, обрести внутреннюю гармонию и эмоциональное благополучие, что, в свою очередь, способствует здоровью общества в целом", - отметила врач. До этого Крашкина объяснила разницу между психологом и психотерапевтом. По ее словам, психолог занимается исследованием и корректировкой человеческого поведения, а психотерапевт эмоциональными проблемами и психическими расстройствами.