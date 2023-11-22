Названы лучшие места для совместных прогулок с детьми в столице

В ноябре жители России отмечают один из самых трогательных праздников — День матери. Отметить его можно совместной прогулкой по столице.

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Манукян назвала лучшие места для детей и их мам.

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Экскурсия в музей

Столичные музеи предлагают посетителям экспозиции на любой вкус. Родители с детьми могут увидеть работы Николая Рериха и Михаила Врубеля в Третьяковской галерее, узнать больше о современном искусстве в ГЭС-2 или удивиться необычным экспонатам в Музее уникальных кукол.

Государственный Дарвиновский музей приглашает гостей на выставку «Легко ли быть мамой?» Посетители узнают, какие животных самые заботливые, как они выкармливают и воспитывают своих детенышей, а также на какие подвиги они пойдут ради их безопасности.

Биологический музей имени Тимирязева подготовил лекции и мастер-классы, на которых мамы расскажут о своих хобби. Мамино увлечение легко может стать увлечением всех членов семьи, а значит, отношения станут ближе.

Специально для маленьких посетителей музей проведет праздник «МамаКласс», где юные москвичи узнают, как заботятся о своих малышах пингвины, обезьяны и змеи, и почему кто-то появляется на свет из яйца, кто-то — из икринки, а кого-то мамы вынашивают в животе.

— Изучение животного мира поможет развить у ребенка способность к сопереживанию, даст повод поговорить о том, как много труда вкладывают мамы в заботу о своих детенышах, как важно помогать мамам в их обязанностях, — отметила Ольга Манукян.

Не менее увлекательным станет посещение Музея русского лубка и наивного искусства. Экспонаты смогут вдохновить детей на собственное творчество, ведь они очень напоминают детские рисунки простотой исполнительской манеры. В них нет линейной перспективы и объема, а также не используется «чистый» цвет.

Мастер-класс по созданию открытки

Галерея-мастерская «Варшавка» устраивает мастер-класс «Мама дарит нам праздник». Участники узнают, как простую бумагу превратить в произведение искусства, и создадут уникальную открытку ко Дню матери.

— Совместные занятия творчеством помогут упрочить теплые, доверительные отношения между мамой и детьми. Занятия творчеством могут стать семейной традицией, что в свою очередь помогает формировать внутреннюю культуру, — добавила специалист.

Тур по паркам

Всей семьей можно покормить белок в парке Кузьминки, полюбоваться икебаной (японским искусством компоновки цветов) и садом мхов в Аптекарском огороде или устроить фотоссесию в парке Останкино.

— Совместные прогулки — отличный способ наладить отношения и поговорить друг с другом обо всем на свете. Можно обсудить последние новости, недавно просмотренный фильм, планы на каникулы, общих знакомых. Родители могут ближе узнать своего ребенка, его интересы и представления о будущем, — добавила психолог.

Посетители Парка Победы в День матери могут сделать открытку для мамы в технике декупаж (это техника декорирования предметов с помощью вырезанных из бумаги рисунков), попробовать себя в каллиграфии, поучаствовать в квесте «Самая лучшая мама в мире» и танцевальном флешмобе. В Лианозовском парке мамы смогут заняться фитнесом вместе со своим малышом.

Любителей танцев ждет Бабушкинский парк, а посетители ландшафтного парка Митино смогут постичь секреты макияжа и плетения косичек. В парке «Зарядье» можно посмотреть на Россию «с высоты птичьего полета». Сделать это можно, отправившись в виртуальное путешествие по стране.

Танцы и скандинавская ходьба

В Москве в рамках программы «Спортивные выходные» можно попробовать себя в самых разных видах спорта: йога, скалолазание, аэробика и танцы. Осень — повод перенести тренировки с улицы в уютные залы. Мамы и девочки любых возрастов могут заниматься вместе, что поможет сформировать у детей здоровые привычки.