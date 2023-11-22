Как вырастить из сына настоящего мужчину

Сыновья, как правило, больше близки с мамами, потому что они внимательные, терпеливые и всегда одаривают теплотой. Но иногда такие отношения приводят к тому, что мальчик вырастает тютей.

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В День сыновей «ФедералПресс» узнал у психолога Натальи Наумовой, как воспитать ребенка настоящим мужчиной.

«Представления о настоящем мужчине разнятся. Главное, чтобы человек умел постоять за себя и своих близкие, имел какие-то принципы и учил своим примером. Ребенок смотрит на родителей и копирует их. Именно поэтому необходимо, чтобы мама и папа показывали ему хороший пример», – сказала специалист.

Наумова призвала не зажимать ребенка, а давать ему возможность делать выборы, позволять мыслить самостоятельно. Также нужно сопровождать его в мышлении и не пытаться загонять сына в четкие шаблоны, чтобы он мог правильно принимать решения.

Надо воспитывать на книгах, на обсуждениях с семьей.

Важно уделять внимание ребенку, развивать его разносторонне, особенно в личностном плане. Так получится вырастить настоящего мужчину.

«Чтобы мальчик не был тютей, важно позволять ему действовать самостоятельно. То есть не бежать каждый раз к ребенку, когда он упал или у него возникла какая-то проблема, а дать возможность справиться самому», – добавила психолог.