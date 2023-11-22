25–26 ноября в Москве пройдет Первый Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» Движения Первых.

© Unsplash

В мероприятии примут участие три тысячи детей и родителей из разных уголков России. У посетителей будет возможность познакомиться с лучшими практиками в сфере семейной психологии, послушать лекции от профессионалов, пройти мастер-классы и интеллектуальные игры. Чтобы интересно было даже самым маленьким участником, активности пройдут в интерактивном формате.

Посетить форум «Родные-Любимые» смогут все желающие семьи. А для 400 победителей семейного конкурсного от Движения Первых проведут специальную программу.

В рамках форума покажут семейный спектакль, основанный на реальных историях участников сообщества. Главные роли в нем сыграют дети и родители, а постановкой займутся наставники благотворительных проектов МХТ имени А. П. Чехова и Фонда Константина Хабенского.

А 26 ноября, в День матери пройдут творческие мастер-классы, где дети смогут своими руками сделать подарки для своих мам.