Чем для детей опасны антибиотики, рассказал педиатр

Прием антибиотиков без назначения специалиста может отрицательно сказаться на здоровье детей, сообщает «360» со ссылкой на слова врача-педиатра Ксении Гусаровой.

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С приближением зимнего времени года, как правило, увеличивается количество случаев респираторных заболеваний у детей. В связи с этим люди начинают использовать антибиотики, что несет определенный риск для здоровья.

«При вирусных инфекциях у детей появляются температура, боль в горле, кашель и насморк. Состояние ребенка беспокоит родителей, особенно если есть высокая температура, которая порой продолжается несколько суток. Чтобы помочь ребенку, они начинают давать антибиотики», – отметила врач.

Специалист подчеркивает, что в этих случаях симптомы нередко легко снимаются обычными средствами и препаратами от насморка.Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов началась 20-го числа и продлится до 26 ноября. Целью кампании является информирование населения относительно устойчивости организма к антибиотикам.