Эксперт рассказала о правильном рационе для школьников

Молодой организм нуждается в белковой пище, а также в жирных кислотах. Питание должно быть разнообразным и состоять из натуральных продуктов. В рацион ребенка стоит добавить сыры, разные виды мяса, рыбу и творог. Для того чтобы разнообразить питание, можно давать ребенку орехи, но только не жареные и не соленые. Помимо того что в них нет холестерина, орехи содержат огромное количество омега-3. Также необходимо употреблять фрукты и овощи, достаточно съедать два яблока или две груши в день либо четыре мандарина, – рассказала Ивашкевич.