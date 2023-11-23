Педиатр рассказал, как защитить ребенка от гриппа и простуд

В сезон распространения вирусов у ребенка больше шансов заболеть, особенно если в семье не проходят вакцинацию. Педиатр Андрей Продеус рассказал, как защищать детей.

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«Сделать прививку должны все члены семьи. Если половина домочадцев не вакцинирована, то риск заболеть для ребенка увеличивается в два раза. Дело в том, что контакт с членами семьи – очень близкий, и вирусная нагрузка может пробить иммунный барьер даже у вакцинированного ребенка», – отметил врач в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по словам Андрея Продеуса, родителям важно следить за режимом сна детей. Если его нарушить – иммунитет ослабнет.

Ребенок обязательно должен спать с 11 часов вечера до 3 часов ночи – в этот период восстанавливаются иммунные клетки. Также важно больше гулять с ребенком и организовать ему разнообразный рацион питания.

«Не забывайте давать ребенку продукты с железом и витамином D. Именно эти незаменимые вещества отвечают за эффективную работу «иммунных офицеров» – лимфоцитов», – уточнил Андрей Продеус.