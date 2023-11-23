Что делать, если ребенок говорит, что никто не хочет с ним дружить

В идеале нам всем нужны друзья, с которыми мы можем быть самими собой, которые заставляют нас чувствовать уважение, ценность и поддержку, и с которыми есть возможность честно поделиться своими мыслями и чувствами.

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Но заводить друзей не всегда так легко, как это кажется на словах. Некоторые заводят дружбу со всеми подходящими людьми, с кем встречаются в жизни, в то время как другим требуется больше времени, чтобы сформировать социальные связи.

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Тлум.Ру разбирает несколько способов, как помочь ребёнку-дошкольнику обрести хороших друзей.

Как дети заводят друзей?

Дружба детей может сильно отличаться от дружбы взрослых, и способы, которыми они заводят друзей и взаимодействуют с ними, меняются по мере их взросления. Конечно, не существует строгих установленных правил, поэтому, если вам кажется, что способ вашего ребёнка дружить не соответствует шаблону и стереотипам, вам совершенно не о чем беспокоиться.

Возраст 3 6 лет: «Я хочу, чтобы всё было по-моему»

В этом возрасте дети весело проводят время вместе, но часто меняют друзей. Они ещё не умеют смотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, поэтому могут расстроиться, если их друзья не чувствуют того же, что и они.

Возраст 5 9 лет: «Какая у меня выгода?»

На этом этапе дети склонны думать о том, что они получают от дружбы, а не о том, что они могут дать сами. Они могут использовать дружбу как разменную монету: «Я буду твоим другом, если…».

Возраст 7 12 лет: «Играй по правилам»

К этому возрасту дети могут смотреть на вещи с точки зрения друга, но ещё не могут увидеть, что они сами привносят в дружбу. Справедливость очень важна на этом этапе, как и чувство желания соответствовать. Именно тогда они могут начать говорить такие вещи, как «я никому не понравлюсь с этой причёской» или «никто не будет играть со мной, если у меня не будет этой игрушки».

Возраст 8 15 лет: «Забота и доверие»

В этом возрасте дети могут начать помогать друг другу решать проблемы и доверять друзьям мысли и чувства, о которых они не рассказывают никому другому.

От 12 лет и старше: «Друзья навек»

С этого возраста у детей могут начать развиваться доверительные, поддерживающие и близкие дружеские отношения, в которых различия между людьми не становятся препятствиями для отношений.

Как помочь дошкольникам завести друзей?

№ 1. Не ожидайте слишком многого и слишком скоро

Примерно в три года дети только делают первые шаги в развитии социальных взаимодействий. Чаще всего они участвуют в параллельной игре — ребёнок играет отдельно, но рядом с другими детьми, часто повторяя их действия. В три-четыре года развивается ассоциативная игра, и дети начинают взаимодействовать друг с другом во время игры, но лишь иногда. Они постепенно начинают понимать концепцию «дружбы» и хотят играть с другими.Ожидать, что на этом этапе дети будут играть в сложные, совместные, социальные игры без поддержки взрослых, не стоит.

№ 2. Моделируйте успешное социальное поведение

Убедитесь, что вы моделируете позитивное социальное взаимодействие и позитивный социальный язык при общении с друзьями и семьей. Наслаждайтесь временем со своими друзьями и членами семьи со своими детьми, уделяйте этому больше времени — это полезно и для вас.

№ 3. Поддержите социальную игру детей

Маленьким детям нужна поддержка взрослых, чтобы добиться успеха в социальных ситуациях. Будьте рядом, когда ваш ребёнок играет с другими, чтобы помочь ему найти правильные слова и успешно направить его в нужное русло, когда он не уверен в своих действиях, и помочь, когда между детьми возникают ссоры.

№ 4. Настройтесь на успех

Настройте свои прогулки так, чтобы детям было легко играть в социальные игры со сверстниками. Если ваш ребёнок находится на ранних стадиях социальной игры (например, в уже упомянутой параллельной игре), организуйте занятия, в которых он сможет играть рядом с другими детьми. Хотя может показаться, что дети «игнорируют» друг друга, на самом деле они учатся друг у друга многим важным социальным навыкам, играя бок о бок и укрепляя свою уверенность.Убедитесь, что у вас достаточно игрушек, чтобы делиться ими и играть по очереди, а ребёнок при этом не чувствовал себя ограбленным. Если у вас всего десяток кубиков на троих-четверых детей, ни у кого не будет достаточно кубиков, чтобы что-нибудь построить, что расстраивает и не способствует сотрудничеству.

№ 5. Не забывайте о практике

Помогите ребёнку практиковать социальные навыки и развивать дружеские отношения, организовав время с другими детьми, находящимися на аналогичном этапе развития (это совсем не обязательно должны быть сверстники, поскольку все дети развивают навыки с разной скоростью) и со схожими интересами.

Пригласите ребёнка и его родителей: пускай дети играют, а у вас будет шанс завести друзей. Если мама или папа останутся с ребёнком, это придаст ему уверенности и поможет всем чувствовать себя более непринуждённо.