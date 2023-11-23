Чем может обернуться привычка детей грызть ручки и карандаши

Врач Жучковская: челюсть может развиваться неправильно, если грызть ручки.

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У многих детей еще в раннем возрасте появляется привычка грызть письменные принадлежности, такие как карандаш или ручка. Однако, как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Жучковская, такое пристрастие может обернуться серьезными проблемами не только с деснами и зубами, но и развитием челюсти.

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Как отметила врач, жевательные мышцы являются одними из самых сильных в организме человека. И во время приема пищи используется всего 10% от их мощи (около 10 кг). Но когда человек что-то грызет, мышцы способны развить силу до 100 кг.

«Если что-то грызть постоянно, то на эмали появляются трещины, и зубы становятся более чувствительные и могут реагировать на холодную и горячую еду или даже просто на холодный воздух. Трещины могут окрашиваться от пищевых красителей, входящих в состав еды и напитков, и при улыбке это будет очень хорошо видно. Из-за трещин может произойти скол эмали. Также в них скапливается налет, который очень трудно счистить, поэтому со временем в этих местах может развиться кариес», — предупредила Жучковская.

Кроме того, по ее словам, из-за постоянной нагрузки происходят микротравмы сосудов связочного аппарата, окружающего зуб. Со временем это приводит к атрофии этого аппарата, в результате чего зуб может стать подвижным.

«Когда ребенок грызет ручку или карандаш, он может травмировать слизистую, что вызывает дискомфорт и боль в области травмы. А так как слизистая полости рта практически никогда не находится в покое — мы разговариваем, едим, пьем, активно пользуемся мимикой — травмы на слизистой заживают дольше, чем на коже», — добавила детский стоматолог.

Также она отметила, что данная привычка может стать причиной контактного дерматита — местной аллергической реакции на химические компоненты, входящие в состав чернил, грифелей и корпусов ручек и карандашей.

Но чаще всего следствием этой вредной привычки, по ее словам, становятся так называемые ортодонтические и ортогнатические проблемы.

«Когда ребенок грызет ручку или карандаш, его челюсть может начать развиваться неправильно, что может привести к развитию перекрестного или открытого прикуса. Когда посторонний предмет находится во рту, то язык начинает его исследовать, как бы выталкивая его — это может привести к деформации верхней челюсти и выдвижению резцов вперед, что приводит к такой патологии как протрузия верхних резцов», — предупредила Жучковская.