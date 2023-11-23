Врач рассказала, как приучить детей к полезной еде

Здоровые привычки и любовь к полезной еде важно развить в ребенке с раннего возраста, рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева.

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Эксперт подчеркнула, что в детском меню обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, а интерес к зелени можно повысить, если дать ребенку возможность вырастить ее самостоятельно.

«Можно класть зелень в процессе приготовления в блюда. Для детей постарше есть лайфхак — попробовать вырастить микрозелень самостоятельно — это подогревает интерес и побуждает пробовать зелень из любопытства», — рассказала специалист.

В разнообразие овощей и фруктов должны входить не только помидоры, огурцы и яблоки, но и другие продукты из полей и садов. Зачастую детям не сразу удается их распробовать, но нужно постоянно предлагать разные варианты. При этом фрукты и овощи в виде покупного пюре менее полезны, чем в цельном виде, отметила диетолог.

По ее словам, вместо соков, компотов и сладких напитков важно употреблять чистую воду. Для развития детского организма нужно много качественного белка, поэтому ребенка нужно приучить к мясу, птице, рыбе и яйцам. Для получения полезных жиров, необходимых для развития мозга и гормональной системы, полезно употреблять нерафинированные растительные масла и авокадо.

Врач посоветовала также приучать детей к кисломолочным продуктам на бактериальной закваске. В меню должны присутствовать творог и йогурт без подсластителей, можно добавить в них фрукты и ягоды.

По словам специалиста, дети могут испытывать стресс из-за адаптации в детском саду или школьных экзаменов, и в такие периоды поддержку организму окажет здоровое питание, а не сладости. Главное же в правильном питании ребенка — это пример родителей, резюмировала Стародубцева.