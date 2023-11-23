Диетолог рассказала, как внушить ребенку любовь к овощам

Диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева в интервью «РИАМО» подчеркнула важность формирования здоровых пищевых привычек у детей в период, когда они находятся под влиянием родителей. Она выразила обеспокоенность увеличивающимся числом детей с избыточным весом, проблемами с кишечником и нарушениями пищевого поведения.

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Стародубцева подчеркнула необходимость включения зелени, овощей и фруктов в рацион каждого ребенка, даже если они не пользуются особым предпочтением у детей. При этом можно добавлять зелень в приготовленные блюда или попробовать вырастить микрозелень — это способствует интересу и мотивирует пробовать зелень из любопытства, отметила эксперт.

Помимо этого, Стародубцева подчеркнула важность употребления чистой воды вместо соков и сладких напитков. Она также рекомендовала включать в рацион качественный белок, полезные жиры из нерафинированных растительных масел, авокадо и семян для поддержания развития мозга и гормональной системы.

Диетолог призвала приучать детей к кисломолочным продуктам на бактериальной закваске, таким как творог и йогурт без добавления сахара и подсластителей, а также добавлять в них фрукты и ягоды.

Эксперт напомнила, что стрессовые периоды, такие как адаптация в детском саду или экзамены в школе, требуют поддержки организма здоровым питанием, избегая сахара и простых углеводов, которые могут ухудшить ситуацию.