Как правильно собрать сумку в роддом: список вещей для мамы и малыша

Появление ребенка – очень ожидаемое событие. Для беременных женщин чрезвычайно важно правильно подготовиться к поездке в роддом. Чтобы ничего не забыть, стоит предварительно подготовить список необходимых вещей. Исходя из этого, вопрос, как правильно собрать сумку в роддом, очень актуален для будущих мам. Лучше заняться этим процессом заранее, чтобы избежать лишних хлопот в день родов

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Сумка для мамы

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Заблаговременно собранный пакет с вещами позволит вам не переживать о том, что вы не надлежаще подготовлены в поездке в учреждение. Список того, что нужно взять в роддом, во многом будет зависеть от особенностей учреждения. В некоторых из них подразумевается строгий перечень и установлен запрет брать с собой дополнительные вещи. Клео.ру рекомендует предусмотреть следующие моменты, составляя список вещей:

Документы: паспорт, полис медицинского страхования, направление на госпитализацию, медицинская карта. Также можно на всякий случай взять с собой копии документов.

Обязательное требование любого роддома – взять с собой ночную рубашку. Рекомендуется отдать предпочтение удобной в носке модели из хлопчатобумажного материала. Красивая шелковая ночнушка – не лучший выбор для роддома.

Халат, который должен быть удобным и легким. Степень утепления этой вещи стоит подбирать с учетом времени года, когда будущая мама отправляется в роддом.

Тапочки, можно взять две пары – одни обычные мягкие и другие резиновые, предусмотренные для похода в душ.

Носки, которых лучше взять две или три пары.

Средства личной гигиены: расческа, шампунь, гель для душа, зубная щетка и паста, влажные салфетки и другие необходимые атрибуты.

Мобильный телефон, зарядное устройство к нему, наушники.

Негазированная вода на первое время, которую можно взять сразу две бутылки.

Чистые пакеты, предназначенные для того, чтобы поместить в них верхнюю одежду и обувь, когда вы поступаете в родильное отделение.

При сборе сумки в роддом стоит предусмотреть вещи для партнера, если у вас планируются совместные роды. В этот список включены чистые брюки, футболка либо рубашка, вода и продукты для перекуса.

полотенца: два больших для себя и для ребенка и одно маленькое для рук;

две-три ночные рубашки из хлопчатобумажного материала;

нижнее белье, включающее бюстгальтер для кормления. В комплекте к нему предусмотрены специальные вкладки;

гигиенические прокладки, необходимые после родов;

крем для сосков;

накладки на унитаз;

чай и продукты, подходящие для перекуса (печенье, вафли). Кроме того, рекомендуется дополнительно собрать сумку в роддом, в которую включены вещи для послеродового отделения. Клео.ру советует включить в нее следующие вещи:

Сумка для малыша

Планируя поездку в роддом, стоит предусмотреть вещи не только для себя, но и для новорожденного. В сумку в роддом обязательно нужно положить следующие атрибуты:

пеленки;

памперсы (размер для новорожденных младенцев);

детская одежда (пеленки, комбинезоны, носочки);

шапочка и рукавички для новорожденного. Последние защитят малыша от того, чтобы он не поцарапал себя ногтями;

соска и бутылочка для кормления.

При поиске ответа на вопрос, что нужно взять в роддом, необходимо включить вещи для выписки. Подбирая одежду для себя, стоит учесть, что она должна быть достаточно просторной. Это обусловлено тем, что в первые дни после родов живот еще остается большим. Комплект для новорожденного должен подразумевать дополнительный слой одежды. Шапочку для ребенка возьмите с завязками. Очень удобным и практичным решением станет комбинезон для младенца.