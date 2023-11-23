Как правильно собрать сумку в роддом: список вещей для мамы и малыша

Как правильно собрать сумку в роддом: список вещей для будущей мамы и малыша
Появление ребенка – очень ожидаемое событие. Для беременных женщин чрезвычайно важно правильно подготовиться к поездке в роддом. Чтобы ничего не забыть, стоит предварительно подготовить список необходимых вещей. Исходя из этого, вопрос, как правильно собрать сумку в роддом, очень актуален для будущих мам. Лучше заняться этим процессом заранее, чтобы избежать лишних хлопот в день родов
Сумка для мамы
Заблаговременно собранный пакет с вещами позволит вам не переживать о том, что вы не надлежаще подготовлены в поездке в учреждение. Список того, что нужно взять в роддом, во многом будет зависеть от особенностей учреждения. В некоторых из них подразумевается строгий перечень и установлен запрет брать с собой дополнительные вещи. Клео.ру рекомендует предусмотреть следующие моменты, составляя список вещей:
- Документы: паспорт, полис медицинского страхования, направление на госпитализацию, медицинская карта. Также можно на всякий случай взять с собой копии документов.
- Обязательное требование любого роддома – взять с собой ночную рубашку. Рекомендуется отдать предпочтение удобной в носке модели из хлопчатобумажного материала. Красивая шелковая ночнушка – не лучший выбор для роддома.
- Халат, который должен быть удобным и легким. Степень утепления этой вещи стоит подбирать с учетом времени года, когда будущая мама отправляется в роддом.
- Тапочки, можно взять две пары – одни обычные мягкие и другие резиновые, предусмотренные для похода в душ.
- Носки, которых лучше взять две или три пары.
- Средства личной гигиены: расческа, шампунь, гель для душа, зубная щетка и паста, влажные салфетки и другие необходимые атрибуты.
- Мобильный телефон, зарядное устройство к нему, наушники.
- Негазированная вода на первое время, которую можно взять сразу две бутылки.
- Чистые пакеты, предназначенные для того, чтобы поместить в них верхнюю одежду и обувь, когда вы поступаете в родильное отделение.
При сборе сумки в роддом стоит предусмотреть вещи для партнера, если у вас планируются совместные роды. В этот список включены чистые брюки, футболка либо рубашка, вода и продукты для перекуса.
- полотенца: два больших для себя и для ребенка и одно маленькое для рук;
- две-три ночные рубашки из хлопчатобумажного материала;
- нижнее белье, включающее бюстгальтер для кормления. В комплекте к нему предусмотрены специальные вкладки;
- гигиенические прокладки, необходимые после родов;
- крем для сосков;
- накладки на унитаз;
- чай и продукты, подходящие для перекуса (печенье, вафли).
Сумка для малыша
Планируя поездку в роддом, стоит предусмотреть вещи не только для себя, но и для новорожденного. В сумку в роддом обязательно нужно положить следующие атрибуты:
- пеленки;
- памперсы (размер для новорожденных младенцев);
- детская одежда (пеленки, комбинезоны, носочки);
- шапочка и рукавички для новорожденного. Последние защитят малыша от того, чтобы он не поцарапал себя ногтями;
- соска и бутылочка для кормления.
При поиске ответа на вопрос, что нужно взять в роддом, необходимо включить вещи для выписки. Подбирая одежду для себя, стоит учесть, что она должна быть достаточно просторной. Это обусловлено тем, что в первые дни после родов живот еще остается большим. Комплект для новорожденного должен подразумевать дополнительный слой одежды. Шапочку для ребенка возьмите с завязками. Очень удобным и практичным решением станет комбинезон для младенца.
Подскажите мужу, привозящему сумку в роддом для выписки, чтобы он перевозил вещи в салоне автомобиля, а не в багажнике. Это необходимо, чтобы они не охладились и были изначально в теплом состоянии.