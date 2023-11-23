Как воспитать в ребенке уверенность в себе во время выступлений

Уверенность ребенка — это его вера в свои силы. Понимание, что он может справиться с трудной задачей или олимпиадой. Сказать «замолчи», когда его обзывают. Поднять руку, когда приглашают к доске. Вызваться участвовать в концерте или соревнованиях. Предложить себя, как ведущего игры или старосту класса. Как помочь ребенку стать инициативным и решительным, рассуждает бизнес-тренер по коммуникации и ораторскому мастерству, член Ассоциации спикеров СНГ Гульнара Ибракова.

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Почему важно верить в своего ребенка

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Вера ребенка в себя во многом зависит от того насколько мы, родители, можем его поддержать. Его вера — результат наших слов, отношения и, самое важное, мнения о нем. Сказанные вслух слова «ты — лучший» ничего не будут значить, если в этот момент внутренний голос шепчет: «Эх, ну вот у Оли-то сын покрепче будет, мой хилый совсем». Какими бы сладкими и громкими словами мы не прикрывались, дети «поймают» информационные сигналы наших мыслей. Поэтому именно самому родителю в первую очередь важно искренне верить в успех и силу ребенка на все 100%. Восхищаться им безусловно.

И ключевое — не перестараться: «Ты все можешь! Давай смело вперед! Ты — лучший! Ты победишь, я знаю». Это накладывает на событие чересчур большую важность и ответственность, так ребенок будет стрессовать и переживать о том, как бы ему справиться с такой задачей — быть лучшим и всегда выигрывать.

Также важно не напугать: «Побеждают только сильнейшие. Тебе еще рано, там все решено. Как повезет. Это только для отличников, для богатых. У тебя слуха, роста, данных нет. Надо сильно стараться, много трудиться. Главное — участие, ты если что, не плачь». Такой вариант обрекает на полную пассивность и смирение, заранее программируя поражение.

Где же взять баланс? Как найти ту самую золотую середину? Искать ее нужно в реальном и адекватном восприятии возможностей и вариантов. Победишь — хорошо, проиграешь — опыт. Каждое событие нас чему-то учит, ни один пережитый опыт не проходит бесследно. Все есть урок, когда он пригодится неизвестно, но он точно найдет место в нашем сознании на будущее.

Что еще порождает неуверенность ребенка

Кроме постоянного сравнения с другими, «подколов» и смешков, чрезмерной требовательности и строгости, самое сложное для родителей — не накладывать на детей свои амбиции, нереализованные мечты и цели. «Я не победила, пусть мой сын победит». «Я не стала балериной, пусть хотя бы она станет». Крайне важно не гнаться за регалиями детей для возвышения себя. Часто нам, родителям, очень хочется хвастаться успехами детей, чтобы показать насколько успешны мы. «А мой Вова — отличник, победил на Всероссийской олимпиаде, и вратарь сборной и еще и песни пишет» и т.п. Тем самым мы показываем миру, какие мы хорошие родители и какие гениальные у нас дети. Не включаться в такую гонку сложно, особенно сейчас, во времена «успешного успеха». Но нужно помнить, что это лишь наши желания и наше эго. Дети, реализовывая и потешая их, живут не свою жизнь, для них это ноша тяжела.

Первый опыт публичных выступлений для ребенка

Опыт публичных выступлений детей начинается с самого простого — с семейных праздников. Стишки в Новый год, песни на день рождения, утренники в детском саду. И вот тут часто наблюдается такая ошибка — от детей требуют стихи и песни, концертные номера, как от аниматоров шоу. А сами родители при этом сидят только как зрители, которых надо развлекать. Именно так происходит и в детском саду (ни в коем случае нельзя заставлять там ребенка читать стишки на праздниках с мотивацией «ну все ведь читают»). В такой момент дети часто стесняются и смущаются. Все смотрят, все от него что-то ждут, все хотят наслаждаться каким-то шоу. Хлеба и зрелищ от детей требовать и ждать нельзя. Нужно всем вместе быть участниками шоу. Это совершенно другой подход.

Упражнения для развития навыка выступлений

1. Чтение вслух и заучивание стихотворений

Это полезно не только для выступлений, но и для развития обычной разговорной речи. Если речь у ребенка нечеткая (бубнит, тараторит, проглатывает окончания), тогда можно подключить артикуляционную гимнастику и тренировки с чистоговорками.

2. Дыхательная гимнастика

Если вы замечаете, что голос ребенка слишком тихий и нет звонкости и силы, тогда нужно обратить внимание на дыхательную гимнастику. Есть два простейших, но весьма полезных действия: надувать воздушные шары и дуть в трубочку в стакане с водой. И то, и то кажется баловством, однако таким образом очень хорошо тренируется напор воздушной струи, выдыхаемой нами.

Важно помнить, что любые речевые дефекты гораздо легче и быстрее прорабатываются в юном возрасте. Если ребенок не выговаривает какие-то звуки, у него страдает произношение, лучше проконсультироваться с логопедом, а по необходимости с дефектологом. «Само со временем пройдет» чревато тем, что во взрослом возрасте с дефектами бороться или как-то их нивелировать становится невозможно.

3. Словесные игры

Игры в слова развивают лексикон, ассоциативное мышление, логику, фантазию и словарный запас. Описание предметов, объектов, использования синонимов, антонимов или ассоциаций, эффективно способствуют развитию устной речи. Она становится богаче, ребенку будет легче высказывать мысли и понимать других. «Алиас», «Скраббл», «Крокодил», «Имаджинариум», «Кто я», «Соображарий» и другие настольные игры отлично тренируют навык свободного говорения.

И чтобы при всех практических тренировках в ребенке развивался и внутренний стержень, и уверенность в себе, важно подчеркивать даже малейшие успехи в этом деле, а не оценивать и не критиковать. А также уделять внимание осознанному общению с ним: внимательно слушать, интересоваться мыслями, рассуждать на различные темы. Ребенку необходимо дать твердое знание, что его мнение важно, его слова услышаны, его идеи достойны внимания. Так мы ему даем уверенность в том, что он говорит не глупости и ерунду, а его мысли достойны выражения и озвучивания. Ведь хороши те ораторы, которым есть что сказать и есть чем поделиться. Именно от внутреннего желания о чем-то поведать миру зависит ораторское мастерство.