Синева губ и нехватка кислорода: как определить, что у ребенка пневмония

— Если у него появляются вялость, адинамия, затрудненное дыхание, чувство нехватки кислорода, а ребра при вдохе втягиваются внутрь, появляется синева кожи лица и губ — это говорит о том, что организму уже не хватает кислорода. В этом случае нужно срочно вызвать врача, чтобы подтвердить диагноз, — предупредила Мескина.