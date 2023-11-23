Синева губ и нехватка кислорода: как определить, что у ребенка пневмония
В КНР после снятия коронавирусных ограничений резко выросло число болеющих респираторными инфекциями. ВОЗ призвала Китай поделиться данными на фоне вспышки пневмонии у детей. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-инфекционистом Еленой Мескиной, можно ли своевременно заметить симптомы пневмонии у детей и предотвратить развитие болезни.
По словам специалиста, инфекционное заболевание вызывает воспаление альвеол. Этот отдел легких обеспечивает передачу кислорода в кровь и поддерживает работу всего организма.
Симптоматика
Пневмония не всегда протекает с выраженными симптомами, пояснила Мескина. Самым первым предвестником пневмонии считается нарушение общего состояния ребенка.
— Начальная стадия воспаления легких вообще напоминает банальное ОРЗ. У ребенка повышается температура тела, появляются заложенность носа, боль в горле, кашель, вялость и снижается активность на протяжении нескольких дней, — сказала врач.
Однако некоторые симптомы могут говорить о том, что состояние ребенка ухудшается, а заболевание начинает прогрессировать.
— Если у него появляются вялость, адинамия, затрудненное дыхание, чувство нехватки кислорода, а ребра при вдохе втягиваются внутрь, появляется синева кожи лица и губ — это говорит о том, что организму уже не хватает кислорода. В этом случае нужно срочно вызвать врача, чтобы подтвердить диагноз, — предупредила Мескина.
Как предотвратить
Самой эффективной профилактикой в борьбе с пневмонией, по мнению врача, являются прививки. Среди них популярны:
- От пневмококковой инфекции — ее делают с двух месяцев, так как пневмококк считается главным возбудителем пневмонии у детей.
- От гемофильной инфекции — потому что гемофильная палочка тоже может спровоцировать пневмонию.
- От гриппа — ее рекомендовано делать детям старше шести месяцев и тем, кто находится в коллективе.
- Прививка от коклюша — потому что в некоторых случаях он тоже приводит к пневмонии.
Но существуют и неспецифические способы профилактики пневмонии, к ним Мескина отнесла:
- здоровый образ жизни;
- режим труда и отдыха — маленькие дети должны спать не менее 12 часов в сутки. Те, кто постарше — не менее 10 часов.
- исключение контактов с зараженными людьми — если родитель видит, что в помещении кто-то болеет, нужно увести ребенка на безопасное расстояние;
- частое мытье рук и использование дезинфицирующих салфеток.