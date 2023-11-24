Как заказать Деда Мороза на дом и не разочароваться?

В преддверии Нового Года услуга «Заказ Деда Мороза и Снегурочки» пользуется бешеной популярностью. Родители нанимают переодетых артистов, чтобы подарить детям праздник и атмосферу волшебства. К сожалению, в погоне за легким заработком в этой сфере оказываются непрофессионалы. Как выбрать главного новогоднего героя и не разочароваться? Об этом MIR24.TV спросил экспертов.

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Где искать и как выбирать Деда Мороза?

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По словам шоумена, теле- и радиоведущего Игоря Цыганова сегодня поиски Деда Мороза проходят проще, чем это было еще несколько лет назад. Если раньше люди искали артистов по объявлениям в газетах и по рекомендациям знакомых, теперь это можно делать с помощью интернета.

«Есть чаты в мессенджерах, онлайн-беседы, группы, форумы – найти несложно. Социальные сети – самый доступный сейчас инструмент поиска. Эффективнее, проще и доступнее, чем соцсети, только «сарафанное радио», – говорит шоумен.

При выборе аниматора важно учитывать множество факторов. Прежде всего, нужно определиться с удобной и желаемой для вас датой, продумать запасные варианты. «Чем ближе к 31 декабря, тем дороже стоимость, – предупреждает Игорь Цыганов. – Числа разбирают быстро, и, возможно, придется «лавировать» с календарем в руках».

Эксперт также отметил, что заранее нужно будет прикинуть и бюджет. Причем делать это надо с учетом того, что подарки приобретают сами заказчики и передают заранее Деду Морозу. Не лишним будет и подумать о программе целиком.

«Если вам нужно небольшое поздравление для совсем маленького ребенка дома, затем вы его укладываете спать, а сами садитесь за стол встречать Новый год – то, может быть, вам не нужна громкая и активная Снегурочка. Обойдитесь главным персонажем, который не напугает малыша и не перевозбудит его нервную систему», – комментирует специалист.

«А если вы собрались большой компанией друзей и родственников с детьми, то вам нужна полноценная развлекательная программа, чтобы всем было весело, и все смогли так или иначе поучаствовать. В этом случае ваш выбор – веселая и шумная пара новогодних персонажей с играми, песнями, танцами и прочими интерактивами», – говорит Игорь Цыганов.

От чего зависит цена?

«Заказ Деда Мороза и Снегурочки оценивается в среднем в 10 тысяч рублей в час», – рассказывает организатор корпоративов и детских мероприятий, телеведущая Нигилина Барбатто.

Но можно сэкономить, если попросить сделать представление короче. «Если вы заказываете на 5-7 минут, где просто вручение подарка и поздравления, совместные фотографии, то в среднем стоимость можно сократить до 3,5 тысячи рублей. Правда, такие заказы имеют большой риск, – предупреждает ведущая. – Есть вероятность, что за маленькую сумму Дед Мороз и Снегурочка могут к вам не доехать. Поэтому, конечно, лучше заказать как минимум получасовую программу. Тогда и Дед Мороз, и дети будут довольны. В полчаса можно уложить полноценные новогодние поздравления».

Тем временем шоумен Игорь Цыганов предупреждает: слишком низкий ценник должен вас насторожить. По мнению эксперта, низкая цена может говорить о ряде факторов:

перед вами новичок в индустрии праздников: актер под костюмом Деда Мороза сам еще ребенок, он нарабатывает опыт и «ищет» себя;

перед вами непрофессионал, который закончил в соцсетях «Школу Дедов Морозов» и решил, что за стоимость двух чашек кофе может особо и не стараться;

конкретные артисты выступают от какой-то организации или благотворительного проекта – возможно, у них имеется некий спонсор;

есть организационные особенности: непопулярная дата, короткая программа поздравления и т.п.

На что обратить внимание?

Как отмечает Игорь Цыганов, настоящие профи – это красивый чистый костюм, актерское мастерство, большой опыт работы, поставленный голос, интересная, обновляющаяся каждый год программа, а также, что немаловажно, достойная цена за услуги.

«Под костюмом не должен скрываться слишком юный артист. Если Дед Мороз сам еще ребенок, то большая вероятность, что он не будет убедителен в своей роли», – уверен эксперт.

«Если есть возможность, стоит пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой до мероприятия, – добавляет Нигилина Барбатто. – Нужно понять, насколько они раскрыты и контактны с детьми. Очень многие просто надевают бороду и два слова не могут сказать. Лучше заранее проговорить сценарий этого небольшого, но важного для ребенка спектакля».

Как подготовить ребенка к приходу артиста?

Перед приходом Деда Мороза важно подогреть интерес ребенка к предстоящему мероприятию, уверена организатор корпоративов Нигилина Барбатто: «Очень многое зависит от родителей. Можно отрепетировать рассказ о том, что было в садике, выучить стих, написать записку с пожеланиями. Вовлечь ребенка и самим участвовать в процессе. Тогда действия будут интересными».

Вместе с тем шоумен Игорь Цыганов отмечает, что опытный аниматор должен знать особенности психики детей. «Если малыши совсем маленькие (3 или 4 года), то Дед Мороз для них – это огромная фигура, яркая, громкая и незнакомая. Они могут банально испугаться и заплакать. Чтобы этого не произошло, актер, появившись на пороге, сразу садится на колени перед малышами, не нависает над ними, не кричит басом «ХО-ХО-ХО» на весь дом, а общается примерно на одном уровне», – рассказывает специалист.

«Более старшим детям родители могут прямо сказать, что придет актер, и сделать акцент на том, что это красивое поздравление, шоу, перформанс. Тогда подростки не будут соревноваться в остроумии и дерзких подколах в адрес Деда Мороза, а воспримут происходящее, просто как веселую часть праздника».