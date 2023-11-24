Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

В преддверии Дня матери, который отмечается в этом году 26 ноября, на юго-западе Москвы в составе перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Г.М. Савельевой начал работу новый центр женского здоровья и неонатальный центр.

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«В Москве активно проводится модернизация всей системы здравоохранения, начиная от поликлиник, заканчивая крупнейшими нашими многофункциональными клиниками. Одно из направлений, или звеньев, очень важное в медицине, важное для жителей — это женские консультации. В Москве их порядка 90. Они располагаются, к сожалению, не в лучших помещениях, многие из них морально и физически уже устарели. Вместе со специалистами и врачами выработали новый, современный стандарт оказания помощи в женских консультациях. И вот первый такой эксперимент сделали на базе ГКБ № 31. Здесь построена неонатальная клиника. И здесь же сделан центр женского здоровья, в котором есть все для того, чтобы своевременно и качественно провести женскую консультацию. Центр тесно связан с родильным домом, с многофункциональной клиникой, с коллективом, который имеет огромный опыт. И я надеюсь, что этот эксперимент будет удачным», — отметил Сергей Собянин.

Он также добавил, что в ближайшие три-четыре года в Москве планируют полностью реформировать систему женской консультации и вывести ее на современный уровень.

Перинатальный центр на улице Новаторов (бывший роддом № 4), открытый в 1981 году, является одним из ведущих акушерских стационаров Москвы. Он рассчитан на 153 койки (в том числе 12 коек реанимации для новорожденных).

Строительство второго пятиэтажного корпуса площадью 12,75 тысячи квадратных метров завершили в этом году. Здание возвели по индивидуальному проекту с учетом всех современных технологий.

Для оснащения корпуса закупили новейшую медицинскую технику, в том числе маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, лабораторное оборудование, а также высокотехнологичную аппаратуру для выхаживания недоношенных детей, компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Центр женского здоровья мощностью до тысячи посещений в день расположен на первом и втором этажах — он будет работать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В одном месте женщины могут получить все необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения своего здоровья.

«В основе стандарта — бесшовная маршрутизация от первой консультации до последующего сопровождения беременности. Главное в новом стандарте — забота о маме и малыше. Такие центры придут на смену морально и физически устаревшим, в большинстве своем небольшим по площади и разрозненным женским консультациям», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На втором этаже разместили круглосуточную клинико-диагностическую лабораторию, оснащенную современным оборудованием для проведения широкого спектра исследований. Это позволит исключить потерю времени на транспортировку биоматериала, а также даст возможность для быстрой (в течение суток) загрузки результатов исследований в электронную медицинскую карту. Специалисты будут проводить необходимые экстренные анализы в круглосуточном режиме.

На третьем — пятом этажах расположится неонатальный центр на 76 коек, включая 30 коек реанимации для новорожденных.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных установлены кувезы-трансформеры, обеспечивающие условия, максимально приближенные к внутриутробным, инкубаторы и все необходимое оборудование для контроля и коррекции жизненно важных параметров малышей.

«Отделение организовано для оказания высокотехнологической помощи новорожденным детям. После получения статуса “перинатальный центр” у нас появилась огромная возможность оказывать помощь глубоко недоношенным детям и детям с экстремально низкой массой тела. Наше отделение рассчитано на 30 коек и оснащено первоклассным оборудованием», — рассказал врач-неонатолог и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Андрей Мизерия.

В просторных реанимационных залах, помимо необходимой медицинской аппаратуры, имеются удобные и функциональные кресла для пребывания мамы рядом со своим ребенком, что позволяет использовать метод «кенгуру» (или «кожа к коже») — технику выхаживания, применяемую при преждевременных родах. Такой метод улучшает психоэмоциональное состояние матери, поддерживает грудное вскармливание и улучшает показатели выхаживания самых маленьких пациентов, рожденных раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела.

Отделение патологии новорожденных оснащено высококлассным оборудованием, включая 17 кувезов для выхаживания детей весом от 500 граммов и выше, девять открытых реанимационных систем, полифункциональные мониторы для контроля витальных показателей.

В центре имеется молочный блок со стерилизаторами и всем необходимым для приготовления молочных смесей, а также есть комфортные помещения для сцеживания грудного молока, оснащенные современными молокоотсосами, и комнаты отдыха для родителей.

Круглосуточное пребывание матери и ребенка предусмотрено в маломестных палатах, где установлены консоли с подводом медицинских газов (кислород, вакуум, сжатый воздух), неонатальные лампы, столики для пеленания и весы для взвешивания младенца, ванночки для мытья ребенка и раковина для санитарных целей, шкафы и столики со стульями.

Размещение центра женского здоровья и неонатального центра в составе крупной многопрофильной больницы позволяет поставить на службу материнству и детству все имеющиеся медицинские ресурсы, включая мощную диагностическую базу, и при необходимости собирать консилиумы по сложным случаям.

Мария Краско, врач — акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией, отметила, что в новом корпусе будет комфортно не только пациентам, но и сотрудникам. «Раньше мы работали на первом этаже жилого дома, а теперь мы будем заботиться о здоровье наших пациенток в новых, современных условиях», — сказала она.

Новое медицинское учреждение планирует принять первых пациенток 11 декабря.

Система родовспоможения в Москве

В системе здравоохранения города Москвы работает 18 родильных домов, которые являются структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц. Пять стационаров имеют статус перинатальных центров. Общее количество акушерских коек составляет более двух тысяч, включая около 500 коек патологии беременных. Акушерско-гинекологическая служба сосредоточена в 11 ключевых многопрофильных клиниках, где беременным женщинам предоставляется весь спектр медицинской помощи.

Действующая в Москве система родовспоможения обеспечивает единый подход в вопросах оказания медицинской помощи беременным, родильницам и пациенткам с гинекологическими заболеваниями на амбулаторном и стационарном этапах.

На амбулаторно-поликлиническом этапе пациентки получают консультативную помощь врачей разных специальностей, в том числе работающих в стационаре. Пациенткам доступны лабораторный и инструментальный модули больниц и родильных домов, что способствует снижению числа необоснованных госпитализаций.

В каждом акушерском стационаре работает отделение детской реанимации, что позволяет оказывать качественную медицинскую помощь новорожденным, нуждающимся в реанимации и интенсивной терапии, без необходимости транспортировки в другие стационары.

Продолжается работа по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов диагностики хромосомной патологии плода — неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований. За девять месяцев этого года пренатальный скрининг провели у 86 процентов беременных женщин (в 2022 году — 89,5 процента).

В 2022 году в акушерских стационарах Москвы было принято 103 645 родов (без учета родов в федеральных и частных медицинских учреждениях), а за девять месяцев 2023 года — 75 079 родов.

При необходимости женщины могут пройти бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При помощи ЭКО за девять месяцев текущего года в Москве родились 2136 детей.

Пациенток с различными заболеваниями госпитализируют в акушерские стационары с учетом с их профиля:

— сахарный диабет — ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова;

— заболевания сердечно-сосудистой системы — ГКБ № 15 имени О.М. Филатова;

— патология мочевыводящей системы — ГКБ имени А.К. Ерамишанцева;

— инфекционные заболевания — инфекционная клиническая больница № 2, Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом;

— заболевания крови — ГКБ № 52, ГКБ имени С.С. Юдина, Центр планирования семьи и репродукции;

— резус-сенсибилизация — ГКБ имени С.С. Юдина, Центр планирования семьи и репродукции;

— патология сосудов — ГКБ имени С.С. Юдина;

— преждевременные роды — Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», ГКБ имени Л.А. Ворохобова, ГКБ имени М.П. Кончаловского, ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана.

С 1 января 2018 года семьи, родившие ребенка в Москве, при выписке из роддома получают набор «Наше сокровище». В подарочный комплект входят различные принадлежности (всего 49 предметов), необходимые для ухода за младенцем с первого дня его жизни. По желанию вместо подарочного набора можно получить компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей. В 2018–2023 годах обладателями подарочного комплекта стали более 246 тысяч семей.

Неинвазивный пренатальный скрининг

В марте 2020 года впервые в России в структуру пренатальной диагностики было включено неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) — высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной.

Технология неинвазивного тестирования имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами пренатальной диагностики. Достоверность результата составляет 99 процентов. Неинвазивный скрининг можно проводить раньше — на 10-й неделе беременности, в то время как комбинированный пренатальный скрининг — не ранее 11-14-й недели. Это позволяет достоверно и в оптимальные сроки оценить генетическое здоровье плода.

Первый этап по внедрению НИПТ был проведен в Москве с марта 2020 года по март 2021-го с участием беременных из группы высокого (один к 100 и выше) и промежуточного (от одного к 101 до одного к 2,5 тысячи) риска развития хромосомной патологии плода. Проведено 12,7 тысячи НИПТ, обнаружены 258 беременных с хромосомными аномалиями плода. В том числе благодаря использованию данного метода выросла выявляемость редких хромосомных аномалий плода — с 18 случаев в 2019 году до 42 случаев в 2020-м.

С декабря 2021 года по март 2023 года был проведен второй этап, в рамках которого в структуру пренатальной диагностики были внедрены современные молекулярно-генетические исследования. Проведено свыше 15 тысяч НИПТ, выявили 443 случая высокого риска хромосомных нарушений плода.

С марта 2023 года современные молекулярно-генетические исследования тоже проводятся в рамках научно-исследовательской работы. Так, в марте — сентябре было выполнено около 7,2 тысячи НИПТ, выявлено 186 случаев высокого риска хромосомных нарушений плода.

Расширенный неонатальный скрининг

Программа неонатального скрининга реализуется в России с 2006 года в целях раннего выявления, своевременного лечения, профилактики инвалидности и развития врожденных заболеваний, представляющих серьезную угрозу для здоровья и жизни детей.

Первоначально неонатальный скрининг проводился для выявления пяти заболеваний, включая муковисцидоз (поражение желез внешней секреции с нарушением функций органов дыхания) и фенилкетонурию (нарушение обмена аминокислот), с использованием метода иммунофлуоресцентного анализа.

В 2019 году по решению Правительства Москвы программа неонатального скрининга в Москве была расширена до 11 наследственных заболеваний, а с 2023 года массовое обследование новорожденных проводится по 36 наследственным заболеваниям.