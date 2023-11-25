Что можно подарить мальчикам на Новый год: интересные и необычные идеи

На городских улицах уже появились праздничные ёлки, и многие из нас начинают задумываться над тем, что подарить сыну, внуку, племяннику или брату на Новый год.

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На помощь придет подборка идей на «Летидоре», которые оценят многие мальчишки, – от книг и супергероев до гаджетов и модной одежды. Программа минимум – вдохновить вас на придумывание своей собственной идеи. Поехали – новогодние праздники и 2024 год уже на горизонте!

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Футболка с крутым Дедом Морозом

В такого Деда Мороза поверят даже взрослые! Он со свистом паркует сани, пробирается под елку в эффектных очках-вайфарерах и желает счастливых каникул. Провести их в хлопковой футболке с акцентным праздничным принтом — и правда классная идея!

Возраст: от 3 до 10 летЦена: от 599 рублей

Набор для создания карнавальных масок «3 Дракона»

А вы знаете, что 2024 год – год Дракона? Чтобы символ года принес удачу, нужно уделить ему совсем немного внимания. Займемся созданием карнавальных «драконьих» масок-аппликаций? В процессе работы мальчику не потребуются ни ножницы, ни клей – только немного аккуратности и терпения.

Возраст: 6+Цена: 225 рублей

Нарядный костюм

Растет серьезный и стильный молодой человек? Пиджак-смокинг с атласным лацканом и классические брюки с лампасами станут отличным подарком, которым мальчик обязательно воспользуется в 2024 году – и уверены, это будет особенные случаи!

Возраст: от 2 до 12 летЦена: брюки – от 3290 до 3990 рублей, пиджак – 8450 рублей

Деревянные 3D-пазлы

С таким подарком у ребенка будет возможность собственными руками собрать сцену из одного из самых популярных мультфильмов «Союзмультфильма». И заодно развить пространственное мышление и творческие способности.

Возраст: 6+Цена: от 1500 до 2000 рублей

Детские смарт-часы

В этих детских смарт-часах — все как у взрослых! Новейшие технологии, широкий функционал, сенсорный дисплей — и все это в легком стильном корпусе с удобным силиконовым ремешком. Ребенок всегда будет на связи: обменивайтесь звонками, смс и голосовыми сообщениями, совершайте видеозвонки и отслеживайте местонахождение в режиме реального времени. Аккумулятор продержится до 7-8 дней! Для маленьких модников предусмотрены разные цвета корпуса.

Возраст: 5+Цена: 5990 рублей

Новогодние плюшевые тапки

Новогодние плюшевые тапочки с мордочками – вариант приятного презента для мальчиков-подростков. В мягкой обуви в виде милого оленя Санты будет комфортно и тепло проводить время дома в январские праздники и не только.

Возраст: 12+Цена: 1499 рублей

Набор подарочный для ежедневного ухода

Что подарить малышу, чтобы и мама обязательно осталась довольна? Подойдет набор для ежедневного ухода – шампунь, не раздражающий детские глаза во время мытья волос, и молочко с пантенолом, которое предотвращает обветривание и негативное воздействие мороза (зимой – обязательно!)

Возраст: 3+Цена: 1441рублей

Дрон «Летающий Санта»

Летающий Санта-Клаус прибыл из заснеженной сказочной страны, чтобы порадовать всех мальчиков! Этот небольшой дрон в виде зимнего волшебника подарит невероятное ощущение полета, но сначала придется научиться обращаться с этой техникой. Интересно, а Санта сможет доставить конфету сестре в соседнюю комнату?

Возраст: 6+Цена: 899 рублей

Трансформеры

Добро пожаловать в команду Диностер! Представим себе другое измерение, где люди и динозавры жили бы вместе в мире и спокойствии. Это возможно благодаря четырем отважным друзьям – команде Диностер, которые с помощью своих роботов-трансформеров и профессору Лоре защищают Землю и Дино-мир. Дино-боты, дино-костюмы, трансформеры и Мега-трансформеры ждут мальчишек в удивительном мире!

Возраст: от 5 до 10 летЦена: от 1199 рублей

Пижама с принтом

Пижама должна быть удобной, из натуральных дышащих тканей и, конечно, с ярким и желательно прикольным принтом – снеговики, динозавры и машинки приветствуются! Осталось выбрать модель (потеплее или полегче?) и красиво упаковать. С таким подарком от Деда Мороза сны будут еще слаще!

Возраст: от 2 до 6 летЦена: от 1299 до 1899 рублей в зависимости от модели

Рюкзак Button Blue

Многие мальчики обожают рюкзаки. Какой выбрать? Например, такая стильная модель прекрасно дополнит повседневный гардероб ребенка, а еще он большой, вместительный и отличается продуманной формой и трендовым дизайном. Модель снабжена комфортными лямками и карманами на молнии.

Возраст: 7+

Цена: 3199 рублей

Тянущиеся фигурки героев и монстров

Каждого героя или монстра можно растянуть более, чем в три раза. А затем они легко принимают свою прежнюю форму – вот это суперсила! У каждой фигурки Гуджитсу свое уникальное наполнение – а иногда сразу (как в новой коллекции Гуджитсу Дип Гу-Сиа Морская бездна) они комбинируются. Именно благодаря Гу-наполнителю, каждый персонаж линейки обретает свою уникальную Суперсилу Гуджитсу. Ну и какой мальчик откажется от такого подарка?

Возраст: от 3 до 6 летЦена: от 1299 рублей

Книга «Мальчики, прославившие Россию»

С этой книгой мальчик сможет не только познакомиться с известными мужчинами России (Петром I и Суворовым, Пушкиным и Чайковским, Ломоносовым и Гагариным и другими), но и узнать, чем увлекались и во что играли эти знаменитые личности в детстве и как искали свою судьбу в юности.

Возраст: 6+Цена: 534 рублей

Хлопковая рубашка и трикотажный кардиган

Игра в стиль всегда увлекательна! Главная деталь модного конструктора для мальчика — базовая рубашка из натурального хлопка (сочетается с самыми разными брюками и джинсами). Хочется добавит стиля? Подойдет удлиненный кардиган в стиле преппи — тоже функциональный предмет детского гардероба.

Возраст: от 3 до 9 летЦена: рубашка – 3480 рублей, кардиган – 4480 рублей

Развивающая игрушка «Волшебный фургон»

Подарок, от которого малыши будут в восторге! Эта игрушка – копия грузовика Папы Быка из сериала «Оранжевая корова» (можно увидеть в серии «Щедрый поросёнок»). Удивительная возможность оказаться в сериале и придумывать свои истории про любимых персонажей! И заодно развивать моторику и логику благодаря сортеру.

Возраст: 0+Цена: 2100 рублей

Раскопки «Светящиеся динозавры»

Юные исследователи имеются? В коробке – целых два доисторических яйца, а также молоточек и стек, которые помогут извлечь фигурки. Находки промыть и высушить, а затем оставить их на подоконнике или под лампой – в темноте динозавры будут волшебно светиться!

Возраст: 6+Цена: 348 рублей

Интерактивная книга «Моя первая энциклопедия» (в дополненной реальности)

Совершенно необычная книга, которая не только познакомит маленьких читателей правилами безопасности, но и превратит обучение в захватывающее исследование-игру. Увлекательные задания в дополненной реальности (для этого нужно будет сказать приложение) помогут закрепить полученные знания и навыки. Над созданием этой книги работали специалисты из Всероссийской сети школ безопасности для детей и родителей «Стоп Угроза».

Возраст: 3+Цена: 396 рублей

Новогодняя железная дорога

А не прокатиться ли нам с музыкой по зимней железной дороге в сопровождении новогодних героев? Этот набор позволит мальчику не только отправляться в увлекательные путешествия, но и развить логическое мышление и воображение!

Возраст: 6+Цена: 1799 рублей

Книга «Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рождества»

У хозяйки щенка Оскора есть маленький брат, который считает питомца живой игрушкой. Сможет ли сестра объяснить малышу, что щенок не игрушка, и сделать Рождество по-настоящему счастливым для всех? Это специальное издание с красивой обложкой, на которой будто бы переливается снег.

Возраст: 6+Цена: 408 рублей

Костюм для зимних игр

Для активных каникул — костюм из футера с утепленной изнанкой, в котором будет комфортно и в помещении, на улице. Тренд на колледж-стиль не прощается с нами и в новом году, поэтому худи и джоггеры с тематическими принтами-эмблемами или надписями — долгоиграющий подарок.

Возраст: от 3 до 10 летЦена: худи — от 1799 рублей, джоггеры — от 1599 рублей

Чемодан с мультяшными героями

Идеальный подарок для юного путешественника! Винни-Пух, Умка, Попугай Кеша, Ну, погоди! И другие герои отправятся вместе с ребенком в любую поездку. Пластиковый чемодан вместительный и маневренный (4 колеса крутятся вокруг своей оси), имеет яркий дизайн и представлен в трех размерах.

Возраст: 3+Цена: от 1800 рублей

Сертификат на чтение электронных книг

Ребенок любит читать, но места для библиотеки нет? Литрес-подписка на 1, 3, 6 или 12 месяцев – это простой способ слушать и читать больше книг практически без ограничений. Доступ к каталогу из более 500 000 аудиокниг, их электронным версиям, подкастам и лекциям. А благодаря функции синхронизации есть возможность переключаться с электронной на аудиоверсию, не теряя нить повествования.

Возраст: 6+Цена: от 399 до 4788 рублей в зависимости от продолжительности подписки

Аппликации магнитные «Навстречу приключениям»

С этим набором можно своими руками создать яркие магнитики: космическую ракету и воздушный шар. В процессе не потребуются ни ножницы, ни клей, так что справятся даже самые маленькие умельцы. В набор входят две магнитных фигурки, сверкающая фольга шести цветов и наклейки.

Возраст: 3+Цена: 230 рублей

Крылатый Дракоша Бао

К тем, кто следит за Восточным календарем, готов прилететь символ 2024 года – добрый плюшевый Дракон по имении Бао! А еще у Дракоши есть множество друзей – Акуленок Шарки, Ежик Жужа, Заяц Пухля, Пёс Идти, Конь Мэджик и другие милые жители Плюшевиля. Неважно, кто больше приглянется вашему мальчику – пусть он принесет ему удачу и радость в Новом году!

Возраст: 0+Цена: от 1120 до 1400 рублей (с 12 по 14 декабря в рамках предновогодней акции – 587 рублей)

Впечатления: спектакли, шоу, праздничные елки