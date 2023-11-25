Что можно подарить девочкам на Новый год: лучшие идеи для праздника

Во многих торговых центрах и на улицах города уже поселились нарядные елки и новогодние украшения – 2024 год уже за горами. Задумываетесь над тем, что подарить дочери, внучке, племяннице или сестре к главному празднику года?

© Letidor.ru

Тогда вам в помощь – варианты желанных подарков для девочек на «Летидоре» – от книг и кукол до платьев и косметики. Возможно, вам что-то приглянется из этой подборки, а может – она вдохновит вас на придумывание своей собственной идеи!

Видео дня

Набор колец Castle, 9 штук

Сказочные украшения для маленьких красавиц! Этот набор колец станет очаровательным дополнением к ежедневному и праздничному образу, ведь они легко сочетаются с самыми разными нарядами.

Возраст: 6+Цена: 499 рублей

Пижамы с новогодними и классическими принтами

Новогодняя коллекция с принтом в виде пряничных человечков или стильная клетка? Удобный свитшот или рубашка с отложным рукавом? На этом варианты модных пижам из натуральных тканей не заканчиваются – среди зимних новинок Sela moms & monsters найдется модель для девочки с любым вкусом!

Возраст: от 2 до 14 летЦена: от 1499 до 2299 рублей

Куклы

Кукла – один из традиционных подарков девочкам. С такой игрушкой малышка сможет играть в дочки-матери и учиться заботиться!

Беби Борн максимально похожи на настоящих малышей. Это не только пупс, за которым нужно ухаживать, но и прекрасный интерактивный компаньон для игр.

Край Бебис – героини мультсериала с цветными волосами. Кукла заплачет настоящими слезами, если забрать у нее пустышку. А если вернуть, обнять и убаюкать, то успокоится!

Возраст: Край Бебис – от 2 до 6 лет; Беби Борн – от 4 до 8 летЦена: от 1999 рублей

Сумка багет из страз на плечо

Небольшая сверкающая сумка багет на молнии станет приятным подарком для юных модниц. Она легко сочетается с любым нарядом – будь то однотонное платье, модная юбка, брючный костюм или джинсы с блузкой, – поэтому отлично дополнит новогодний образ.

Возраст: 8+Цена: 899 рублей

Яркие зимние дутики

В поисках красивого и при этом практичного подарка? Дутики из непромокаемых материалов с очаровательным декором в виде сердечка – комфортный и стильный выбор для холодного сезона. Благодаря застежкам-липучкам обувь можно легко и быстро снимать и надевать. И что немаловажно зимой – рифленая подошва поможет чувствовать себя увереннее на скользкой поверхности.

Возраст: от 6 до 13 летЦена: 2999 рублей

Наборы для создания гирлянд «Домик» и «Пушистый хоровод»

Ищите бюджетные варианты, которые подарят бурю новогодних эмоций? Вы их нашли! С помощью этих наборов можно собственными руками создать волшебные гирлянды к празднику. В наборе «Домик» ребенок найдет четыре бумажных дома с открывающимися окошками и светодиодную ленту с тремя режимами разноцветного мерцания. А в «Пушистом хороводе» можно обнаружить сказочных зверят, которых нужно усадить на золотистую нить — и двухметровая праздничная гирлянда готова!

Возраст: 3+Цена: «Пушистый хоровод» – 238 рублей и «Домик» – 215 рублей

Книга «Девочки, прославившие Россию»

С этой книгой девочка сможет не только познакомиться с известными женщинами России (княгиней Ольгой и Екатериной Дашковой, Галиной Вишневской и Мариной Цветаевой, Анной Павловой и Валентиной Терешковой и другими), но и узнать, чем увлекались и во что играли эти знаменитые личности в детстве и как искали свою судьбу в юности.

Возраст: 6+Цена: 534 рублей

Нежное фатиновое платье для «воздушного» образа

То самое платье, которое не будет томиться в дальнем ящике после одного выхода. Расслабленный силуэт, мягкая трикотажная подкладка, деликатный воздушный фатин с легким мерцанием – для креативных выступлений в школе и детском саду, походов в театр, на дни рождения друзей и для модных показов дома. Остается выбрать цвет: белый зефир или небесный голубой.

Возраст: от 3 до 10 лет

Цена: от 1599 рублей

Комплект шапка + снуд Андерсен

Теплыми могут быть не только пожелания, но и подарки! Этот набор для девочек состоит из шапки бини с отворотом и мягкого снуда. Минималистичный дизайн и нежно-розовая расцветка позволят легко сочетать комплект с любой верхней одеждой. А благодаря наличию ангоры в составе изделия сохранят тепло и комфорт при низких температурах.

Возраст: 3+

Цена: 5299 рублей

Кружка для росписи

С этим набором девочка самостоятельно или с помощью родителей сможет расписать кружку с изображением героев мультфильма «Оранжевая корова». Потребуется раскрасить изображение по контуру, разогреть духовку до 150-200 градусов, поместить кружку внутрь на 15 минут, вынуть и дать остыть. Кружка готова!

Возраст: 3+Цена: до 1000 рублей

Платья в стиле «парижский шик»

Отличный вариант – подарить девочке элегантность в новом году. Это возможно с одним из платьев Choupette в стиле «парижский шик». Пайетки благодаря игре света и блеску создают особую атмосферу и привлекают взгляды, а бахрома добавляет платью движение и ритм, делая образ ярким и живыми. Осталось выбрать модель!

Возраст: от 4 до 12 летЦена: от 6490 до 9200 рублей

Набор средств для волос

Каждая юная красавица знает, как важно ухаживать за волосами. С этим набором любой девочке удастся справиться с «запутанной историей», в этом помогут шампунь, кондиционер и спрей для распутывания волос. Все средства – натуральные, упаковка –полностью перерабатываемая, а необычные ароматы получены из эфирных масел и экстрактов растений.

Возраст: 2+Цена: от 1090 рублей

Футболка с пышными рукавами

Пышные фатиновые рукава, россыпь мерцающих звезд и фея, исполняющая желания, превращают футболку из базы на каждый день в элемент праздничного образа. Для главной ночи года сочетайте с эффектной юбкой-пачкой, а после — с любыми юбками, классическими брюками или денимом.

Возраст: от 3 до 9 летЦена: 1580 рублей

Мягкая игрушка в виде любимого персонажа

Многие девочки обожают мягкие игрушки. Но какую выбрать? Оригинальным вариантом станет мультяшный персонаж, размер которого позволяет обхватить его широкими объятиями и уютно спать, прикасаясь к приятному наощупь плюшевому другу. Знакомьтесь: Кот-Батон Мароскин и Пес-Батон Шарик (какие же они дли-и-и-инные!), Медвежонок Умка, Пятачок и Котенок Гав!

Возраст: 3+Цена: Котёнок Гав или Пятачок – от 2500 рублей, герои «Простоквашино» – 2900 рублей, Умка - 3200 рублей

Набор детской косметики

Если дочь любит косметику, то лучшим подарком для нее станет набор средств, которыми многие девочки пользуются чаще всего: молочко для кожи, бальзам для губ (зимой – обязательно!) и духи. Главное – выбирать лосьон и помаду, которые подходят для детской чувствительной кожи. А идеальным парфюмом для юной красавицы станет аромат сказки от Hello Kitty – ягодный, сладкий и одновременно свежий.

Возраст: лосьон и помада – 0+, духи – 7+Цена: молочко-лосьон для тела «Нежнее шелка» (BRAND FOR MY SON) – 690 рублей, бальзам для губ «Калябушки» с запахом ванили (Мастерская Олеси Мустаевой) – 210 рублей, духи CHERRY CREAM (Hello Kitty) 30 мл – 845 рублей

Набор пряников для раскрашивания «Пряничная акварель»

Девочка пока не определилась, кем хочет стать – художником или кондитером? Тогда этот набор, в котором надо разукрашивать рисунок на пряничной глазури, – для нее! Благодаря широким контурам и кисточке небольшого размера творить будет удобно даже детям младшего возраста. Сладкая палитра в комплекте, осталось лишь «оживить» ее, капнув пару капель воды на нужный цвет.

Возраст: 5+Цена: 490 рублей

Часы детские

С таким подарком девочки не пропустят ту самую волшебную минуту самой главной ночи года! Впрочем, научиться определять время ребенок может уже в новом году, обнаружив сюрприз под елочкой. В комплекте идет вкладыш с краткой инструкцией и QR-кодом на подробную инструкцию с картинками и заданиями, составленную ведущими сотрудниками института педагогики и психологии образования МПГУ. Часы представлены в разных цветах.

Возраст: 3+ (подходят для детского запястья размером 12-17 см)Цена: 3500 рублей

Книга «Новогодний переполох»

Накануне Нового года в лесу не было снега, а зверята так его ждали, чтобы праздник получился настоящим. И тут в воздухе заискрились снежинки! Как случилось это зимнее волшебство? Об этом ребенок узнает во время путешествия в сказку с помощью новогодней иллюстрированной книги.

Возраст: 0+

Цена: 834 рублей

Пушистый персонаж, который предлагает устроить «выщипательный» челлендж

Если девочка считает мягкие игрушки скучными, наверняка она еще незнакома с пушистыми персонажами Флаффи Стаффиз, каждый из которых имеет свой уникальный характер и семью. Всего три правила: 1. Вытащить ворсинки с верхнего слоя игрушки. 2. Создать свою уникальную игрушку. 3. Собрать весь выщипанный ворс в упаковку и получить еще одну игрушку!

Возраст: от 6 до 14 летЦена: от 1999 рублей

Настольный светильник-лампа закатного света

Девочка любит романтику и при этом интересуется наукой? Тогда подарка лучше, чем эта необычная настольная лампа, не найти! Она способна создать волшебную атмосферу заката в комнату и даст ключ к понимаю феноменов оптики.

Возраст: 6+Цена: 699 рублей

Плюшевый плед-кошка с капюшоном и рукавами-лапами

Эта вещь понравится и маленьким непоседам, и мечтательным подросткам. Плюшевый плед-кошку с капюшоном и рукавами-лапками можно взять с собой в путешествие, укутаться в него дома или захватить на пижамную вечеринку с подружками.

Возраст: 8+Цена: 2789 рублей

Модные коллекционные куклы

Рейнбоу Хай – это модные куклы премиального качества с детально проработанными образами и продуманными до мелочей аксессуарами.

У каждой героини Рейнбоу Хай, как и у всех девочек, есть уникальная особенность, которой не стоит стесняться и талант, которого не стоит скрывать!

Возраст: от 6 до 14 летЦена: от 3500 рублей

Свитер с морозными узорами

Укутаться в теплые объятия джемпера, приготовить какао с маршмеллоу и вместе смотреть «Один дома» — звучит как идеальный план. Настроение праздника поддержат мерцающие узоры, напоминающие те, что оставляет мороз на окнах.

Возраст: от 3 до 10 летЦена: от 1499 рублей

Аппликации магнитные «Сказочный мир»

Новогодняя пора – время для общения с персонажами из сказочного мира. А лучше всего создать их собственными руками! В этот набор входят две магнитные фигурки (единорог и бабочка), сверкающая фольга шести цветов и наклейки. В процессе работы не понадобятся ни ножницы, ни клей!

Возраст: 3+Цена: 230 рублей

Браслет «Умка»

Небольшое милое украшение – беспроигрышный вариант новогоднего подарка! Все детали легкого браслета «Умка» ручной работы выполнены из серебра. Длина регулируется, так что браслет подойдет и для мамы, и для дочки.

Возраст: 5+Цена: 2300 рублей

Подписка на чтение электронных книг

Один сертификат на подписку вместо тысяч книг! Литрес-подписка на 1, 3, 6 или 12 месяцев – это возможность для ребенка слушать и читать больше книг практически без ограничений. Доступ к каталогу из более 500 000 аудиокниг, их электронным версиям, подкастам и лекциям. А благодаря функции синхронизации есть возможность переключаться с электронной на аудиоверсию, не теряя нить повествования.

Возраст: 6+Цена: от 399 до 4788 рублей

Бокс для празднования своего пути к ребенку

Необычный подарок для тех взрослых девочек, которые мечтают выбирать новогодние подарки своим дочерям (или сыновьям – неважно!) Этот бокс поддержит женщин, которые лечатся от бесплодия, проходят через процесс криоконсервации яйцеклеток или в принципе мечтают стать мамами. Здесь собрано все, чтобы отпраздновать свой путь к ребенку с близкими: от праздничного завтрака и украшений для дома до карточной игры на тему родительства и лимитированного мерча Future Moms Club: футболки для будущих мам – и пусть она обязательно пригодится!

Цена: 9900 рублей

Набор-карусель с «Бременскими музыкантами»

Кто катается на этой карусели? «Вкусные» мини-гели для душа в трэвел-формате, которые ассоциируются с героями «Бременских музыкантов»! А какой аромат, по-вашему, больше подходит Принцессе?

Возраст: 12+Цена: 899 рублей

Плюшевый символ нового 2024 года и его друзья

И конечно же, какая новогодняя подборка без символа грядущего года! Знакомьтесь – Дракоша Бао. Интересно, что у этого крылатого героя есть плюшевые друзья – Ленивец Лола, медвежонок Мо, Пёс Такс-Пакс и многие другие. Пусть каждый из них принесет удачу и радость к Новому году!

Возраст: 0+Цена: от 1120 до 1400 рублей (с 12 по 14 декабря в рамках предновогодней акции – 587 рублей)

Впечатления: спектакли, шоу, праздничные елки