Что можно подарить девочкам на Новый год: лучшие идеи для праздника

Набор колец Castle, 9 штук

Пижамы с новогодними и классическими принтами

Куклы

Сумка багет из страз на плечо

Яркие зимние дутики

Наборы для создания гирлянд «Домик» и «Пушистый хоровод»

Книга «Девочки, прославившие Россию»

Нежное фатиновое платье для «воздушного» образа

Комплект шапка + снуд Андерсен

Кружка для росписи

Платья в стиле «парижский шик»

Набор средств для волос

Футболка с пышными рукавами

Мягкая игрушка в виде любимого персонажа

Набор детской косметики

Если дочь любит косметику, то лучшим подарком для нее станет набор средств, которыми многие девочки пользуются чаще всего: молочко для кожи, бальзам для губ (зимой – обязательно!) и духи. Главное – выбирать лосьон и помаду, которые подходят для детской чувствительной кожи. А идеальным парфюмом для юной красавицы станет аромат сказки от Hello Kitty – ягодный, сладкий и одновременно свежий.

Возраст: лосьон и помада – 0+, духи – 7+Цена: молочко-лосьон для тела «Нежнее шелка» (BRAND FOR MY SON) – 690 рублей, бальзам для губ «Калябушки» с запахом ванили (Мастерская Олеси Мустаевой) – 210 рублей, духи CHERRY CREAM (Hello Kitty) 30 мл – 845 рублей