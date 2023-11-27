Как часто надо стирать школьный рюкзак

Школьные рюкзаки подвергаются сильному износу. А еще на них может скапливаться много микробов. Просто представьте, где он только не валяется у вашего ребенка в течение дня: в общественном транспорте, в школе на полу и даже на улице на земле.

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Чтобы продлить срок службы портфеля и обезопасить детей от контакта с бактериями, его необходимо регулярно очищать. Как часто надо стирать рюкзаки и как правильно это делать, рассказываем в материале "Рамблера".

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Первым делом ознакомьтесь с инструкциями производителя по стирке рюкзака. Некоторые бренды могут рекомендовать ручную стирку, а не машинную, особенно если в рюкзаке есть какие-либо элементы из кожи или замши или деликатные украшения. Рюкзаки из полиэстера или нейлона, как правило, можно стирать в стиральной машине.

Что вам для этого понадобится?

Щетка с мягкой щетиной

Салфетка из микрофибры или губка

Пятновыводитель

Мягкое средство для стирки

Полотенце

Стирка рюкзака в стиральной машине

Шаг 1: Вытряхните содержимое рюкзака

Полностью вытряхните из рюкзака все содержимое. Обязательно откройте все карманы и молнии, чтобы убедиться, что вы все достали. Переверните рюкзак вверх дном и встряхните, чтобы удалить крошки или другой мусор.

Шаг 2: Очистите грязь

Используйте щетку для чистки с мягкой щетиной, чтобы аккуратно протереть всю внешнюю поверхность рюкзака и удалить излишки грязи.

Шаг 3: Обработайте пятна

При появлении заметных пятен нанесите пятновыводитель или небольшое количество моющего средства непосредственно на пятно и протрите тряпкой или губкой. Дайте пятновыводителю настояться около 10 минут.

Шаг 4: Постирайте

Стирайте рюкзак в холодной воде в режиме деликатной стирки. Используйте небольшое количество мягкого моющего средства. Если в рюкзаке много дополнительных лямок, вы можете положить их в мешок для стирки, чтобы предотвратить спутывание.

Шаг 5: Хорошо высушите

Высушите рюкзак на свежем воздухе или на балконе. Промокните его сухим полотенцем, чтобы удалить излишки воды, затем повесьте или разложите ровно для просушки.

Ручная стирка рюкзака

Перед ручной стиркой рюкзака повторите те же первые три шага, что и при стирке в машинке: прочитайте инструкцию от производителя, вытряхните содержимое, очистите грязь щеткой и обработайте чистящим средством пятна. Если вы боитесь, что рюкзак испортится, и считаете, что его лучше отнести в химчистку, остановитесь на обработке пятен. Только хорошо смойте пятновыводитель влажной тряпкой.

Для ручной стирки наполните большой таз или раковину чуть теплой водой и небольшим количеством мягкого моющего средства. Используйте губку или тряпку, чтобы протереть рюкзак снаружи и изнутри, пока он находится в воде.

Затем слейте мыльную воду и наполните раковину или тазик чистой водой, чтобы прополоскать рюкзак. Повторяйте по мере необходимости, пока не вымоется все моющее средство. Слегка отожмите рюкзак, чтобы удалить как можно больше воды, затем промокните сухим полотенцем и высушите на ровной поверхности.

Как часто надо стирать рюкзак?