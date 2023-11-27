Четырехлетнего российского ребенка госпитализировали после встречи с отцом

Четырехлетнего мальчика госпитализировали с отравлением наркотическим препаратом в Петербурге, ребенок гостил у отца, после чего ему стало плохо. Об этом сообщает "78.ru". В Петербурге отец проводил время со своим четырехлетним сыном, когда мать забрала мальчика домой, она заметила, что ребенок ведет себя неадекватно. Он находился в состоянии эйфории и несвязно излагал мысли. Мать вызвала скорую помощь, мальчика госпитализировали, по словам женщины, в гостях у бывшего супруга, сын проглотил сильнодействующий препарат, содержащий наркотическое вещество. Отец заявил, что пытался оказать ребенку первую помощь. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.