Исследование Rambler&Co и «Деловой среды»: две трети россиян не считают материнство помехой для успешного бизнеса женщины

Данные получены по результатам опроса, в котором приняли участие 143532 пользователя ресурсов медиахолдинга Rambler&Co, а также по итогам анализа свыше 130 000 ИП и ООО, открытых через сервис «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) с января по октябрь 2023 года.

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В преддверии Дня матери медиахолдинг Rambler&Co и компания «Деловая среда» провели масштабное исследование, посвященное проблемам женщин, совмещающих воспитание детей и ведение бизнеса. Согласно полученным данным, 59% придерживаются мнения, что успех зависит от самой женщины и ребенок не помешает, еще 12% сказали, что вести бизнес с детьми даже лучше. А 29% считают, что ребенок может помешать матери добиться успехов в предпринимательстве.

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По результатам исследования, для того чтобы у женщины с детьми была возможность вести успешный бизнес, ей в первую очередь требуется поддержка семьи (так ответили 34% мужчин и 31% женщин) и знания по ведению своего дела (17% и 20% соответственно). Кроме того, мужчины добавили в тройку главных «помогающих» факторов «наличие мужа/родителей с высокими доходами», а женщины – «стартовый капитал» и «наличие помощников: домработницы, няни и др.» (по 15%).

Респонденты-мужчины уверены, что начинать бизнес женщине лучше, когда ребенок уже пошел в школу (35%). По 22% ответов пришлось на декретный отпуск и период после декрета и до школы. На последнем месте оказался вариант «после совершеннолетия детей» – так ответили 21% опрошенных мужчин. Сами женщины считают иначе: вариант «когда ребенок пошел в школу» получил только 27% голосов, декрет и период после декрета по 26%. Вариант «после совершеннолетия детей» совпал и составил 21%.

Участники исследования, выбравшие декретный отпуск как лучшее время для старта бизнеса, объяснили это тем, что перерыв от работы в найме дает шанс сразу попытаться развить свое дело (47%), увеличивается свободное время (23%), после рождения ребенка становится больше вдохновения (18%), в декрете у женщины появляются новый круг общения и интересы (12%).

В топ-3 сферы, наиболее подходящие для женщин с детьми, на первое место и мужчины, и женщины поставили услуги (33% и 34% соответственно), на второе – образование (по 16%) и на третье место – IT (по 14%).

По мнению опрошенных, главное качество для развития успешного бизнеса, которое женщина приобретает благодаря материнству, – это многозадачность (33%), на втором месте – ответственность (27%), на третьем – решительность (13%), следом идут коммуникабельность (9%), находчивость (7%), креативность (5%), лидерство и оперативность (по 3%).

Большинство считают, что материнство и бизнес можно успешно совмещать (58% мужчин и 63% женщин). Среди мужчин примерно треть (27%) опрошенных заявили, что предпринимательница должна пожертвовать своим бизнесом, чтобы проводить больше времени с детьми. Среди женщин такой ответ дали только 23%. А 15% мужчин и 14% женщин однозначно ответили, что жертвовать своим делом ради времени с детьми не нужно в любом случае.

Женский бизнес в первые 10 месяцев 2023 года

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»: «Согласно данным сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды», в первые 10 месяцев 2023 года количество женщин, оформивших свое дело, увеличилось на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин с 1 января по 30 октября 2023 года составило 57% и 43% соответственно. При этом в абсолютных значениях регионами, где за этот период женщины зарегистрировали больше всего бизнесов, стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область».

По процентным показателям наиболее «женскими» регионами, т.е. где доля предпринимательниц наиболее высокая, стали Калининградская область – 49%, Краснодарский край – 48% и Алтайский край – 46%. Доля мужчин оказалась наибольшей в Республике Дагестан – 65%, Архангельской области – 64%, Ярославской области – 62% и Удмуртской Республике – 62% (для исключения эффекта низкой базы были взяты регионы, в которых число зарегистрированных в 2023 году бизнесов превысило 1000).

Интересно отметить, что 13,5% всех открытых женщинами бизнесов в 2023 году приходится на категорию молодых предпринимательниц до 25 лет, еще 29,5% – на 26-35-летних, 31% – на тех, кому от 36 до 45 лет, и 26% – старше 46 лет.

Наиболее популярной сферой женского бизнеса в первом полугодии стала розничная торговля, на втором месте оказалась оптовая, на третьем – операции с недвижимым имуществом, далее идут пассажирские и грузоперевозки, а также персональные услуги. В топ типов бизнеса, которые показали наибольший прирост относительно аналогичного периода прошлого года, вошли розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, образование, рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка, а также деятельность в области права и бухгалтерского учета.

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