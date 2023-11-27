Как избежать появления лишнего веса у детей

Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала, как появляется проблема избыточного веса и ожирения у детей и как с этим бороться. По мнению врача, у детей в 15-20% случаев возникают такие проблемы. Об этом сообщает «Радио 1».

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«Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм, и их расход, переедание и недостаточность двигательной активности. И конечно, эндокринные нарушения или генетические заболевания, способствующие чрезмерному набору веса, но они встречаются лишь в 5% случаев», – сказала специалист.

Она добавила, что лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить врач. Ограничения, требующие определенных усилий и постоянного контроля, должны при этом быть комфортны ребенку.