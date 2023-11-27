Популярные у москвичек возраст и месяц для рождения детей назвал эксперт

Женщины из Москвы впервые становятся матерями в 26 – 28 лет. Второго ребенка часто рожают в 33 – 35 лет. Самым популярный возраст для появления третьего – от 34 до 36 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, поздравляя всех с Днем матери.

По ее словам, чаще всего женщины в Москве в нынешнем году рожают детей в промежутке от 31 года до 35 лет. В прошлом году этот показатель составлял от 30 до 34 лет.

«Я от всей души поздравляю всех мам столицы – от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. С начала года в Москве родилось свыше 100 тысяч малышей. В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее число родов пришлось на август – более 9 тысяч. А самой популярной датой стало 23 августа. Этот день в новом статусе встретила 371 москвичка», – сказала Ракова.

Вице-мэр заявила, что для столицы День матери стал одним из важнейших праздников. К этой дате городские власти подготовили для жительниц Москвы грандиозную праздничную программу. В течение недели в учебных заведениях, семейных центрах и центрах московского долголетия состоялись концерты, мастер-классы, вебинары и консультации с психологами. На мероприятиях говорилось о взаимоотношении между родителями и их детьми.