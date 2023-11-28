Чем опасно раннее развитие ребенка

«И швец, и жнец, и на дуде игрец». Современные дети оказались в ситуации, когда их родители просто зациклены на всестороннем развитии своих чад. Развивающие игры, музыка, иностранные языки, секции и прочее – сейчас для подрастающего поколения есть всевозможные пути развития.

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Нынешние родители вспоминают своё детство, где не было такого изобилия развлечений и обучающих материалов. Где не всегда было доступно образование, не говоря уже о чём-то большем. И их стремление дать своим детям того, чего не было у них, вполне оправдано.

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Этому способствует и изобильный рынок раннего образования и развития. Вокруг бесчисленное множество пособий и литературы, различные центры раннего развития, школы для малышей, специализированные детские клубы и прочее. В социальных сетях то и дело встречаешь лозунги о том, как важно начать развивать своё чадо чуть ли не с пелёнок.

Но так ли это полезно для маленького человека? Давайте разбираться.

«Развивать – нельзя – ждать»

Авторы различных методик настаивают на том, что дети сейчас растут в бешеном темпе жизни, технологии шагают по стране, а значит, чем раньше начать развивать ребёнка, тем легче ему будет адаптироваться к этой жизни.

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Логика в этом есть. Школьные программы сегодня рассчитаны на уже подготовленных малышей, а значит, учиться писать и читать придётся ещё в дошкольном возрасте. К тому же маленькие дети легко обучаемы и весьма энергичны, поэтому проблем с ранним развитием у родителей не возникает.

Но часто родители путают развитие навыков и интеллекта. Взрослые стремятся развивать у малышей стандартный набор навыков – счёт, письмо, чтение. Это неплохо, но из этой цепочки исключается интеллектуально развитие – способность к анализу, мышлению, умение мыслить и понимать. А без этих навыков счёт и письмо лишь машинальные навыки.

Часто родители радуются, что их малыш в 3 года читает взрослые книги, запоминает немыслимое количество стихов. Но вот вопрос – может ли ребёнок это всё понять и осмыслить? Вряд ли.

Стремление родителей «впихнуть» в своего ребёнка как можно больше знаний не всегда хорошо влияет на подрастающего человека. Это не просто не несёт никакой пользы, но и может причинить вред.

Негативные последствия раннего развития ребёнка

Каждый ребёнок развивается в своём темпе. Кто-то может неделю учиться искать одинаковые фигуры, а кто-то за целый день может научиться составлять сложные фигуры. У каждого свой темп и ритм развития, и это нормально! Если родители начнут усердно вмешиваться в этот естественный процесс развития своего ребёнка, то могут навредить ему, сами того не ведая.

Психологи проанализировали состояние дошкольников, которых родители усиленно развивали с самого рождения. Выводы получились не утешающими.

У таких малышей наиболее выраженные чувства тревожности, напряжения и беспокойства. Они чаще остальных переживают, с опаской настроены на критику и оценку взрослых, они часто боятся сделать первый шаг и бывают недостаточно собой довольны. У детей нарушается чувство самовосприятия, и начинаются проблемы с формированием самооценки.

Когда родители требуют от детей слишком многого, то дети начинают жить в состоянии предугадывания реакции на своё поведение. И это не нормально.

От ребёнка постоянно ждут проявления его знаний и успеха, и малыш видит, как его родители радуются его новым навыкам, а значит, думает, что по ним его и оценивают. Малыш начинает думать, что его любят за успехи, а значит, за неудачи – будут «не любить». Здравствуй, начинающий синдром отличника!

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Из-за страха неудачи (а значит, и нелюбви родителей) у малыша повышается тревожность. От постоянного стресса, боязни не удовлетворить запросы родителей, а значит, в его понимании, потерять их любовь, у ребёнка может вообще пропасть интерес к учёбе.

К тому же от большого перегруза у ребёнка не остаётся время на отдых и игры, без которых невозможно нормальное развитие. Здесь уже сыграет накопительный эффект. Со временем ребёнок потеряет интерес к знаниям, ведь он от них «устаёт».

Ещё один минус раннего развития ребёнка – потеря себя и своих желаний. Когда родители требуют от малыша постоянно обучаться, то он делает это не по собственному желанию, а по желанию родителей.

Ребёнок быстро осознаёт, что если он делает так, как хотят взрослые, то его хвалят. Со временем он просто начнёт делать то, что хотят родители и педагоги, чтобы заслужить одобрение. Его собственные желания уходят на второй план. Впоследствии у него могут быть проблемы с выражением своих эмоций и чувств, а также в осознании своих личных интересов и желаний.

А потом родители удивляются, почему их чадо «не знает, кем станет, когда вырастет».

Как не сделать хуже?

Одно из самых важных последствий раннего развития ребёнка – потеря интереса к учёбе. Он уже и так полон знаний и навыков, что у него не остаётся времени на отдых и себя. Зачем ему ещё и школа?

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Как часто вы встречаете сегодня дошкольников, которые мечтают пойти в школу и стать учеником? Нет. Но это совершенно не значит, что до школы развивать ребёнка не надо. Надо, но с соблюдением и пониманием возрастной психологии. Помним, что дошкольное время – очень важный этап в развитии и становлении личности. В этом возрасте у маленького человека начинают формироваться самовосприятие, отношение к самому себе и к другим. Сейчас закладывается характер малыша, его интересы и потребности.

Эти качества невозможно развить, только обучая ребёнка письму и чтению.

Всё это развивается только в свободном творчестве, самостоятельной деятельности, умении и возможности проявлять инициативу и слышать свои желания и эмоции. Всё это можно «прокачать» только в самой приемлемой форме для дошкольника – игровой. Когда они создают, придумывают, творят, пробуют и допускают ошибки – они учатся и развиваются. И это развитие очень важно в этом возрасте.

Спросите себя – «Слышу ли я свои истинные желания?» «Умею ли я распознавать свои эмоции и отстаивать их?» «Могу ли я следовать своим желаниям?»