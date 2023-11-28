Идеи подарков детям на Новый год

Новый год — праздник волшебства и чудес, поэтому часто родители хотят сделать ребёнку подарок-сюрприз под ёлку. И если ребёнок не делится своими мечтами с семьёй и не пишет Деду Морозу письмо, которое можно случайно перехватить, шансов понять, что именно нужно подарить, мало.

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Какие подарки детям на Новый год выбрать в зависимости от возраста и не прогадать, «Секрету фирмы» рассказала Ирина Красинская, клинический психолог и методолог образовательных программ в Rebotica.

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Новогодние подарки детям до 3 лет

Общие рекомендации

В раннем возрасте ребёнок активно исследует мир, очень тактилен, старается со всем взаимодействовать напрямую, порой даже всё попробовать на зуб. Потому подарки на Новый год детям 1–3 лет должны развивать движение и органы чувств. Шумные и яркие игрушки, которые привлекают малыша, далеко не единственное, что ему нужно.

Идеи

Хорошим подарком будут сортеры или сортировщики — полые кубы с рельефными отверстиями, в которые надо проталкивать подходящую игрушку: условный треугольник, шар, цветок и так далее. Ребёнок начинает различать геометрические фигуры, формировать причинно-следственные связи.

Кубики и конструкторы с крупными деталями будут полезны для развития мелкой моторики и логического мышления. Если ребёнок усидчивый, ему могут понравиться крупные пазлы — ближе к трём годам.

Также хорошим подарком на Новый год станут пальчиковые краски, которые тоже полезны для мелкой моторики, а также развивают творческие способности.

Если в квартире или доме достаточно свободного пространства, можно подарить ребёнку игровую палатку, сухой бассейн, лошадку-качалку, песочницу с кинетическим песком.

Некоторым детям в этом возрасте также нравятся музыкальные инструменты вроде ксилофона, барабана, колокольчиков.

Секрет Фирмы

Подарки на Новый год детям 4–7 лет

Общие рекомендации

До 7 лет развитие ребёнка происходит в основном через игры. Но если до 3 лет он во время игры фокусировался на себе, то после уже становится более заинтересован в совместных развлечениях с родителями, другими детьми.

Идеи

В 4–7 лет девочкам уже актуальны куклы, а мальчикам — радиоуправляемые машинки, трансформеры. Независимо от пола детям интересны интерактивные мягкие игрушки, которые двигаются, танцуют, поют. Всё это подходит и для одиночных, и для совместных игр.

Усидчивым и спокойным детям можно подарить на Новый год настольную игру. Это может быть «Катамино», напоминающая тетрис, игры-карточки «Лапочки» и «Этажики» для знакомства со счётом, «Активити» на объяснение слов и многие другие. С такими играми можно не только увлекательно провести вечер в кругу семьи, но и начать готовиться к школе.

Кроме того, ребёнок 4–7 лет активно погружается в массовую культуру — чаще видит мультики, сериалы, может начать листать комиксы, читать книжки. У него появляются любимые герои и образы для подражания, поэтому хорошим подарком на Новый год станет костюм сказочного персонажа или героя маскульта.

Можно подбирать подарки, которые помогут развивать творческие способности: наборы для рисования, лепки, изготовления поделок или набор юного ветеринара, кулинара и так далее. Помимо того что это интересный досуг, такие наборы полезны для мелкой моторики ребёнка, которая влияет на развитие психических процессов и координации движений.

Также Новый год — это волшебное время, и подарки тоже могут быть волшебными. Например, ночник-проектор, превращающий потолок в звёздное небо и играющий приятные мелодии. Такой ночник поможет ребёнку быстрее засыпать, а также легче пережить переезд в свою комнату. Или положите под ёлку детский проектор для диафильмов, с помощью которого можно устраивать семейный просмотр сказок. Это намного интереснее, чем просто включить телевизор или мультики на YouTube.

Новогодние подарки детям 7–11 лет

Общие рекомендации

У младших школьников интересы и потребности начинают вращаться вокруг школы, кружков и секций. Поэтому постепенно актуальными становятся подарки, которые помогают учиться или заниматься любимым делом.

Идеи

Рассмотрите исследовательские наборы, как «Юный физик», с которым можно проводить разные эксперименты. Или «Чемодан исследователя космоса», либо настоящий детский телескоп, чтобы разглядывать Луну и звёзды.

Настольные игры тоже остаются актуальным подарком на Новый год: ребёнка уже может заинтересовать «Монополия», UNO, разные игры-викторины. А в 9–10 лет иногда любопытной становится и «Мафия».

Активным детям понравятся подарки для зимних активностей: коньки, лыжи, «ватрушка» для игр на горках. А усидчивым детям на Новый год можно подарить пазлы или конструктор — главное, подобрать по возрасту. Ассортимент конструкторов сегодня не ограничивается только LEGO: интересные детские наборы есть у LOZ, в том числе и рождественские. А недавно в России вышла коллекция конструкторов Brick Labs, посвящённая известным славянским сказкам — «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «Конёк-Горбунок» и другим.

Ещё в младшем школьном возрасте можно завести новую рождественскую традицию и подарить ребёнку в начале декабря адвент-календарь, чтобы весь месяц создавать праздничное настроение маленькими сюрпризами.

Секрет Фирмы

Подарки на Новый год детям 12 лет и старше

Общие рекомендации

В средней школе дети уже активно обращаются с разными гаджетами, поэтому можно подобрать в качестве новогоднего подарка что-то технологичное.

Идеи

Рассмотрите в качестве подарка умную колонку, которая не только включит музыку по запросу, но и благодаря виртуальному ассистенту расскажет вечером сказку или прочитает аудиокнигу, поставит будильник или таймер, поможет быстро найти ответ на вопрос по учёбе. Полный набор возможностей зависит от самой колонки и голосового помощника.

Другие полезные гаджеты для детей:

умные часы — для самых активных и для тех, кто должен быть всегда на связи;

фотоаппарат моментальной печати — для тех, кто любит запечатлевать яркие моменты, делать много фото с друзьями;

электронная книга — для самых любознательных и тех, кто готов читать ночью под одеялом с фонариком;

графический планшет — для творческих подростков;

игровая консоль — для самых увлечённых геймеров;

кольцевой свет, хороший микрофон — для юных блогеров.

Также подростки постепенно начинают думать, кем они станут, стараются активнее развиваться в существующих увлечениях или пробовать больше нового. Поэтому удачным подарком на Новый год станут онлайн и оффлайн курсы по интересующему ребёнка направлению. Будь то кулинария или робототехника.

А для подростков 14 лет и старше часто актуальны «взрослые» подарки вроде модной одежды и обуви, украшений, билетов на концерт любимого исполнителя или матч любимой команды.