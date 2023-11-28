С какими проблемами чаще всего приходят к психологу подростки

Психотерапевт Светлана Попова рассказала, с какими психологическими проблемами чаще всего приходят к специалистам подростки.

С какими проблемами чаще всего приходят к психологу подростки
© Вечерняя Москва

Она разделила пациентов-подростков на три большие группы.

К первой группе относятся ребята, которые любят жизнь, стараются понять ее нюансы, разобраться в себе и в отношениях с окружающим миром. Такие люди приходят к психологам, чтобы разобраться в своих эмоциях, улучшить отношения с близкими.

Вторая группа — это уставшая группа подростков. Им не интересна учеба, у них плохая успеваемость, плохие отношения с родителями.

И третья группа — это манипуляторы.

— Их запросы примерно таковы: как сделать так, чтобы мне родители разрешили дольше играть в игры; как мне сделать так, чтобы мальчик, который мне нравится, влюбился в меня, — пояснила врач в комментарии RuNews24.ru.