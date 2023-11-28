Мама действительно может заразить своего ребенка кариесогенными бактериями, которые в последствии приведут к развитию кариеса у малыша. Это происходит по причине того, что в полости рта матери могут присутствовать бактерии, вызывающие кариес зубов.

Одними из наиболее распространенных кариесогенных бактерий являются стрептококки – Streptococcus mutans. При наличии этих бактерий в слюне матери существует высокий риск передачи их ребенку.

Путь передачи реализуется при тесном контакте матери и ребенка уже после рождения. Частые поцелуи, общее пользование столовыми приборами, проба пищи матерью из одной тарелки способствуют попаданию кариесогенных бактерий слюны мамы в ротовую полость младенца.