«Иногда сложности могут быть стимулом для серьезного творческого прорыва»: как прошел первый Всероссийский форум «Родные – Любимые»
В прошедшие выходные в Москве состоялся первый Всероссийский форум «Родные – Любимые». В рамках мероприятия рассказали о новых возможностях для семей и площадках развития.
Также участники поделились собственным опытом в организации социальных проектов — многие из них занимаются этим в родных городах.
Кроме того, на в рамках мероприятия работали мастер-классы для детей и взрослых, площадки и дискуссионные панели. На одной из таких актер Дмитрий Харатьян вместе с аудиторией разобрал поведение персонажей из фильмов, где снимался сам, поговорил о семейных ценностях и поделился опытом, выразил большую благодарность своим учителям.
Дмитрий Харатьян: «Иногда сложности могут быть стимулом для серьезного творческого прорыва».
В заключительный день работы форума, 26 ноября, участники отпраздновали День матери и запустили новогодний сезон Всероссийской акции «Благодарю». Участники подписали «открытки благодарности» и вручили их своим мамам, наставника, друзьям и гостям форума.