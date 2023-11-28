Как прошел первый Всероссийский форум «Родные – Любимые»

В прошедшие выходные в Москве состоялся первый Всероссийский форум «Родные – Любимые». В рамках мероприятия рассказали о новых возможностях для семей и площадках развития.

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Также участники поделились собственным опытом в организации социальных проектов — многие из них занимаются этим в родных городах.

Кроме того, на в рамках мероприятия работали мастер-классы для детей и взрослых, площадки и дискуссионные панели. На одной из таких актер Дмитрий Харатьян вместе с аудиторией разобрал поведение персонажей из фильмов, где снимался сам, поговорил о семейных ценностях и поделился опытом, выразил большую благодарность своим учителям.

Дмитрий Харатьян: «Иногда сложности могут быть стимулом для серьезного творческого прорыва».

Пресс-служба