Какие выплаты на детей имеет право получить отец

Отец тоже может остаться в отпуске по уходу за ребенком. Это регламентировано российским законодательством.

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Принято считать, что декретный отпуск – это прерогатива женщины. Так и было последние десятилетия. Но российское законодательство не стоит на месте, поэтому сейчас декретный отпуск для мужчин – то, что стало обычным делом.

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Но, естественно, в отпуск по уходу за ребенком не могут уходить оба родителя.. Либо женщина, либо мужчина будут рядом с малышом до полутора лет. Если в семье примут решение, что все заботы о ребенке возьмет на себя отец, то условия выхода в такой отпуск для него будут следующие.

Для оформления декретного отпуска отец должен написать соответствующее заявление на работе и дополнить его необходимыми документами. Сюда же относится копия свидетельства о рождении малыша и справка об отсутствии пособия на ребенка у матери.

Если отец успешно оформил отпуск по уходу за ребенком, помимо основной выплаты он может претендовать на следующие:

Больничный лист

В случае, если ребенок заболел, ухаживать за ним может как мама, так и отец. Помимо родителей это могут быть опекуны и попечители. Больничный лист можно получить только в случае подтвержденного официального места работы.

Материнский капитал

Эту выплату может получить отец, но лишь в двух случаях: если мать ребенка ушла из жизни или лишена родительских прав. Мужчина может потратить средства на погашение ипотеки, если она у него есть.

Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет

Эти выплаты отец также может получать в случае, если матери нет рядом по причине лишения прав или смерти. Обратиться нужно будет в разные учреждения. Соцзащита перечислит средства на первого ребенка, а соцфонд – на второго.

Единовременное пособие при рождении

Пособие, которое можно получить в течение шести месяцев после рождения ребенка на сегодняшний день составляет 22909 рублей. В случае развода, его получает тот родитель, который находится с ребенком.

Выплаты с трех до семи лет

Если мать ребенка не подавал заявление в соцзащиту о выплате данного пособия, то отец может претендовать на него. Но есть условие получения: доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум по субъекту.

Пособия для одиноких родителей

Такая выплата положена отцу, если он один воспитывает ребенка и в свидетельстве о рождении нет данных матери ребенка. Условия получения: доход родителя не должен превышать прожиточный минимум, возраст ребенка должен быть от 8 до 17 лет. Стоимость недвижимости тоже имеет значение.

Компенсация при уходе за ребенком-инвалидом

На такую выплату может претендовать трудоспособный отец, если он вынужден ухаживать за ребенком-инвалидом. Пособие начисляют вместе с пенсией по инвалидности. Обращаться с заявлением нужно в Пенсионный фонд.

Имущественный налоговый вычет

В случае приобретения жилья и иного недвижимого имущества на имя ребенка, отец может получить от государства 13% компенсации от стоимости покупки.

Социальный налоговый вычет при оплате лечения и обучения детей

Отец имеет право на компенсацию в сумме фактических расходов. Выплата может достигать 120 тысяч рублей.