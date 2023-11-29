Психолог рассказала, как договариваться с ребенком без скандалов
Запас времени в воспитании ребенка – это очень важно. Если родителям некогда договариваться, они нервничают и дергаются, дети чувствуют негатив и реагируют на напряженную атмосферу истерикой. Что делать, чтобы не возникало скандалов с малышом, «ФедералПресс» узнал у психолога Полины Малаховой.
«Желательно обо всем говорить детям заранее. Например: «Мы поедем в гости к бабушке, там есть собака. Ее можно гладить, но нельзя обижать и тянуть за хвост – она рассердится. Еще у бабушки много книжек и альбомов – их можно смотреть. Бегать нельзя. Мы будем там ночевать, и ты сможешь спать на раскладной кровати. Мы вернемся домой утром, после завтрака», – посоветовала специалист.
Подобные рассказы, по словам Полины Малаховой, помогут ребенку понять, что предстоит и чего от него ожидают. Разумеется, эти ожидания должны соответствовать возрасту малыша.