Психолог рассказала, как договариваться с ребенком без скандалов

«Желательно обо всем говорить детям заранее. Например: «Мы поедем в гости к бабушке, там есть собака. Ее можно гладить, но нельзя обижать и тянуть за хвост – она рассердится. Еще у бабушки много книжек и альбомов – их можно смотреть. Бегать нельзя. Мы будем там ночевать, и ты сможешь спать на раскладной кровати. Мы вернемся домой утром, после завтрака», – посоветовала специалист.