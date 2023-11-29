Психолог объяснил, как избавить детей от страха темноты

Страх темноты у детей – это страх перед их собственным воображением. Об этом рассказал психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт, сообщает Pravda.Ru.

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По его словам, тьма вызывает неуверенность, особенно у детей, что и стимулирует воображение. Если у детей сильная боязнь темноты, продолжил психолог, то за этим также может стоять определенный опыт.

Например, родители могут бессознательно избегать темных мест, укореняя страх темноты в детях. Кроме того, взрослые могут сами пугать детей вымышленными персонажами, например, Бабой Ягой.

В этом случае страхи часто сохраняются в течение очень долгого времени, потому что они менее интуитивны, отметил эксперт.

Чтобы помочь ребенку избавиться от страха темноты, психолог рекомендовал:

выяснить у ребенка, чего именно он боится, а затем вместе найти способ избавиться от, например, страшных персонажей;

создать спокойную атмосферу перед сном;

почитать сказки, в которых обсуждаются страх и смелость;

выпить на ночь стакан теплого молока с медом; проветрить комнату перед сном.

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