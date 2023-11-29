Врач рассказала, когда подростку необходимо обратиться к психологу

Психотерапевт и преподаватель Светлана Попова рассказала, как понять, что подростку пора на консультацию к психологу.

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Эксперт рассказала, что подростка рекомендуется отправить на консультацию к психологу при наличии таких соматических проявлений, как частые головные боли, частые жалобы на боли в животе, частая тошнота.

Симптомами, указывающими на необходимость обращения к специалисту, могут быть эмоциональные проявления: агрессия, апатия, раздражение, частая смена настроения, утрированная замкнутость.

Чаще всего психологическая помощь подростку требуется, если в семье сложилась сложная обстановка: эмоциональное/физическое насилие над кем-либо в семье, развод, потеря близких.

— Не всегда нужно сразу бежать к психологу, если симптом только недавно начал себя проявлять. Начать можно с проверки витаминов в организме, — добавила врач в комментарии RuNews24.ru.