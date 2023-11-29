Звезда «Рокки» рассказала об особенностях беременности после 55 лет

«Принимать гормоны, делать все анализы — я думаю, что это испытание не для всех. И это дорого, но, если у вас есть надежда и эта мечта, нужно следовать за ней. Просто узнать как можно больше, поговорить с людьми, которые уже пережили подобное и могут помочь и направить», — рассказала Нильсен.