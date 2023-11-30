Ученые: использование социальных сетей провоцирует рискованное поведение подростков

Ученые из Эдинбургского университета (Великобритания) в составе научного коллектива выяснили, что использование социальных сетей связано с рискованным поведением в отношении здоровья у молодых людей. Рискованное поведение предполагает употребление алкоголя, наркотиков и табака, незащищенные половые контакты и пристрастие к азартным играм. Результатами они поделились в British Medical Journal (BMJ).

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Некоторые научные работы уже зафиксировали, что социальные сети могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье. Чтобы выяснить, может ли использование таких онлайн-платформ провоцировать рискованное поведение у подростков и молодых людей (10-19 лет), ученые провели новое исследование на основе предыдущих, в которых приняли участие около 1,4 миллиона человек. Результаты большинства предшествующих исследований, включенных в новое, отличались достоверностью выводов.

Совокупный анализ показал, что частое или ежедневное использование социальных сетей повышает риск развития алкогольной зависимости на 48%, наркотической — на 28%, а никотиновой — на 85%. Злоупотребление онлайн платформами также было связано с рискованным сексуальным поведением, таким как непоследовательное использование средств контрацепции. Кроме того, подростки и молодые люди, часто использующие соцсети, были более агрессивны и склонными к физическому насилию по сравнению с их сверстниками, которые проводили на онлайн-платформах мало времени.