Ученые объяснили, почему «мама» — первое слово ребенка. Дело не только в любви

Исследование мозговой активности младенцев позволило понять, что дети в раннем возрасте воспринимают язык не через фонетику, то есть звуки, а через ритм. Сообщение о открытии опубликовано на сайте Кембриджского университета (Великобритания). Научная статья вышла в Nature Communications.

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«Мы считаем, что информация о ритме речи является скрытым связующим звеном, лежащим в основе развития хорошо функционирующей речи. Наше исследование показывает, что отдельные звуки речи не обрабатываются должным образом примерно до семи месяцев, хотя большинство младенцев к этому моменту могут распознавать знакомые слова, такие как "бутылочка"», — говорит нейробиолог, профессор Уша Госвами.

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Чтобы прийти к таким выводам, ученые провели эксперимент с участием 50 младенцев в возрасте четырех, семи и одиннадцати месяцев. Им на голову надевали "шапочку" с датчиками, которые фиксировали закономерности электрической активности мозга, пока малыши смотрели специально подготовленный видеоролик. На нем учитель начальной школы пропевала 18 детских потешек. Данные мозговых волн пропускались через специальный алгоритм, который производил «считывание» закодированной фонологической информации.

В первую очередь, стало очевидным, что способность мозга реагировать на звуки меняется по мере взросления. Сначала он «считывал» губные звуки (например, d для «dad», то есть «папа») и носовые (например, m для «мама»). Постепенно активность мозга при узнавании звуков становилась все более похожа на ту, что фиксируется у взрослых. Однако, отмечают ученые, на ритмические конструкции в языке дети реагируют по крайней мере с двух месяцев. Это ранее показало смежное исследование.

«Младенцы могут использовать ритмическую информацию как нить, на которую "нанизывают" бусины фонетической информации. Например, они сначала узнают, что в словах обычно чередуются сильный и слабый фрагменты, как в словах "папа" или "мама" с ударением на первом слоге. Они могут использовать этот ритмический рисунок, чтобы угадать, где заканчивается одно слово и начинается другое, слушая естественную речь», — поясняет Госвами.