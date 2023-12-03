Ученые развеяли миф о витамине D для детей

Добавки с витамином D не увеличивают прочность костей и не предотвращают переломы у детей, обнаружили ученые из Гарвардской медицинской школы.

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Специалисты проанализировали данные детей из Монголии, где широко распространен дефицит этого витамина. В течение трех лет около девяти тысяч школьников в возрасте от шести до 13 лет еженедельно получали добавки витамина D или плацебо.

В итоге прием добавок помог детям повысить уровень витамина D, но не оказал никакого влияния на риск переломов или прочность костей, которую измерили с помощью ультразвука, сообщается в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.