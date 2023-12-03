Что делать, если у ребёнка началась истерика на улице

Эмоциональные вспышки у детей – дело абсолютно обычное. Не всегда даже можно объяснить, почему ребёнок вдруг начал так себя вести. Свидетелями подобной ситуации стали благовещенцы.

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«Это воспитание?»

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Но жителей города привлекло не поведение малыша, а поведение его мамы. Как рассказали в Telegram-канале «Отзовик», инцидент произошёл возле Амурского областного театра драмы. Недалеко от здания находился маленький ребёнок, он плакал.

Я огляделась, никого рядом не было. Хотела вызывать полицию. Потом увидела, что к нему шла женщина и кричала: «Пойдём уже». Как я поняла, она его оставила, потому что он хотел игрушку из киоска. Понятное дело, истерика у ребёнка – вещь неприятная. Но разве подобное поведение можно назвать нормальным? Это воспитание детей? Что он там такой маленький понимает? – задалась вопросом одна из жительниц Благовещенска.

В Сети пост вызвал настоящий резонанс. Многие написали, что ничего страшного в поведении матери нет и осуждать её могут только те, кто не имеет детей. Однако другие пользователи отметили, что оставлять ребёнка, когда он настолько уязвим, недопустимо.

Мы решили разобраться в ситуации и выяснить, а как с точки зрения специалиста необходимо поступать в таких ситуациях. Для этого корреспондент портала 2х2.su обратился к врачу-психиатру, психотерапевту Максиму Чекмарёву.

Забота о детских чувствах

В начале специалист отметил, что само слово «истерика» носит очень пренебрежительный характер. Эмоциональные вспышки у взрослых обычно называют чувствами, а у детей – истерикой. По мнению Максима Чекмарёва, это может быть связано с тем, что зачастую мы не задумываемся о том, что именно и почему чувствуют дети.

Ребёнок часто переживает из-за того, что не может получить желаемое, но ведь и взрослые поступают так же. Конфликт часто возникает из-за несовпадения ожидаемого и наблюдаемого. И чтобы с детскими чувствами справиться, нужно понять, что происходит сейчас с ребёнком, какие эмоции он испытывает, почему ему тяжело.

Для этого можно позадавать себе вопросы:

Что происходит сейчас с ребёнком?

Что он чувствует?

Какие эмоции испытывают?

Что случилось?

Чего он хотел?

К сожалению, в таких ситуациях многие родители сразу начинают винить себя или стыдиться поведения ребёнка. А желательно стать исследователем и попытаться разобраться в причинах поведения малыша. Более того, это поможет взрослому успокоиться, и тогда с большей вероятностью получится сделать шаг на встречу ребёнку.

Не нужно оставлять ребёнка в такие моменты. Для детей особенно важно, чтобы родители оказывались рядом в тяжёлых ситуациях. Можно взять его за руку или обнять, попробовать поговорить. Нужно помочь малышу выразить свои чувства. Родители не обязаны давать ребёнку всё, что он просит - они должны научиться его понимать.