Что делать, если ребенок перфекционист

Независимо от того, теряет ли ребёнок терпение всякий раз, когда совершает ошибку на спортивном соревновании, или каждый день часами пытается идеально сделать домашнюю работу, перфекционизм наносит ущерб жизни детей. И если это не остановить, он может иметь долгосрочные последствия.

© tlum.ru

Если вы воспитываете перфекциониста, вы, вероятно, воочию видели, насколько это может быть сложно. Порванные бумаги, допоздна и приступы плача и истерик — вот лишь некоторые примеры поведения, которые вы можете наблюдать у начинающего перфекциониста. Любой родитель, который думает, что перфекционизм — это символ статуса, вероятно, не понимает, что перфекционизм — это серьезная проблема.

Видео дня

Тлум.Ру разбирается, почему перфекционизм в детях может стать большой проблемой, какие у него признаки, и как родителям помочь ребёнку, который этим страдает.

Что такое перфекционизм?

Детям полезно возлагать на себя надежды и рассчитывать на определённый результат проделанной работы. Но если они ожидают, что все будет идеально, они никогда не будут удовлетворены своей работой.

Перфекционисты ставят перед собой нереальные цели. Затем они оказывают на себя огромное давление, пытаясь достичь своих целей. Они думают по принципу «всё или ничего». И родители часто подкрепляют это своими ожиданиями. Даже если они наберут 99 баллов вместо 100 на ЕГЭ, они будут недовольны результатом.

Когда им это удается, им приходится изо всех сил пытаться насладиться своими достижениями. Они часто связывают свои достижения с удачей и беспокоятся, что не смогут повторить результаты или сохранить свой уровень успеха.

Виды перфекционизма

Некоторые исследователи считают, что можно быть адаптивным перфекционистом — это означает, что нереально высокие ожидания ребёнка могут сослужить ему хорошую службу в жизни. Но другие исследователи утверждают, что настоящий перфекционизм всегда вреден.

Исследователи также выделили три различных типа перфекционизма:

Перфекционисты, ориентированные на других: устанавливают нереалистичные стандарты для других людей;

Эгоцентричные перфекционисты: возлагают на себя нереалистичные ожидания;

Социально предписанные перфекционисты: считают, что другие люди, например, родители или тренеры, имеют от них нереалистичные ожидания.

Все три вида перфекционизма могут нанести вред благополучию ребёнка.

Симптомы перфекционизма

Предупреждающие признаки перфекционизма различаются в зависимости от возраста вашего ребёнка и типа перфекционизма, с которым он сталкивается. Но в целом симптомы перфекционизма могут включать:

Ему трудно выполнять задания, потому что работа никогда не бывает «достаточно хорошей»;

Высокая тревожность по поводу неудач;

Высокая чувствительность к критике;

Низкая толерантность к разочарованиям в случае совершения ошибок;

Откладывание на потом, чтобы избежать сложных задач;

Самокритичность, застенчивость;

Ребёнок легко смущается;

Проблемы с принятием решений или расстановкой приоритетов задач;

Очень критично относится к другим людям.

Факторы риска

Учёные считают, что существует несколько факторов, которые могут способствовать перфекционизму у детей.

Академическое давление: дети могут бояться, что неидеальный средний балл или неидеальные результаты тестов саботируют их усилия по поступлению в хороший университет. Такое академическое давление может заставить их чувствовать, что им нужно быть идеальными, чтобы добиться чего-то в жизни;

Биологические факторы. Исследования показывают, что перфекционизм тесно связан с некоторыми психическими заболеваниями, такими как обсессивно-компульсивное расстройство и расстройства пищевого поведения;

Желание выслужиться. Некоторые дети хотят заслужить восхищение и привязанность, показывая, что они могут быть идеальными во всех отношениях. Это может быть связано с желанием уменьшить стресс родителей или может быть единственным известным детям способом привлечь внимание взрослых;

Низкая самооценка. Дети, которые плохо относятся к себе, могут думать, что они хороши настолько, насколько хороши их достижения. Однако перфекционисты склонны сосредотачиваться на своих ошибках и преуменьшать свои достижения, что мешает им чувствовать себя хорошо;

Влияние родителей: похвала вашего ребёнка за то, что он самый умный во всей школе или за то, что он делает успехи в спорте, может заставить его поверить, что ошибки — это плохо. Они могут думать, что им нужно добиться успеха любой ценой. Это не значит, что не нужно хвалить детей за достижения — просто следует хвалить их и просто так;

Родители-перфекционисты. Родители-перфекционисты с большей вероятностью воспитывают детей-перфекционистов. Это может быть результатом приобретенного поведения, если ребёнок становится свидетелем стремления родителей к совершенству, или может также отражать генетическую предрасположенность;

Травма. Травматические переживания могут заставить детей чувствовать, что их не любят или что их не примут, если они не идеальны.

Потенциальные опасности перфекционизма

Боязнь совершить ошибку мешает некоторым перфекционистам добиться успеха. Страх неудачи мешает им пробовать что-то новое;

Дети-перфекционисты часто скрывают свои боль и смятение. Они чувствуют себя обязанными внешне казаться идеальными, и, следовательно, многие из них молча страдают, когда возникают проблемы;

У перфекционистов более высокий уровень стресса. Поскольку перфекционисты вынуждены избегать ошибок, они постоянно находятся в состоянии сильного стресса. А слишком сильный стресс может быть вреден для физического и эмоционального здоровья человека;

Перфекционизм может привести к проблемам с психическим здоровьем. Перфекционисты могут подвергаться более высокому риску депрессии, тревоги и других проблем с психическим здоровьем.

Что делать, если ребёнок перфекционист?

Если вы видите признаки того, что ваш ребёнок — начинающий перфекционист, вы можете сделать несколько вещей, чтобы помочь ему:

Помогите ребёнку развить здоровую самооценку. Поощряйте его заниматься деятельностью, которая помогает ему чувствовать себя хорошо по отношению к тому, какие у него интересы, а не только к тому, чего он достигает. Изучение нового, участие в творческой деятельности и даже увлечения, которые вы можете не одобрять (видеоигры, блогерство и другие) — это лишь несколько способов помочь ребёнку развить более здоровую самооценку;

Помогите ребёнку определить, что он может контролировать, а что нет. Независимо от того, хочет ли он стать лучшим баскетболистом во всей школе или хорошо сдать все экзамены по биологии, дайте ему понять, что он не может контролировать многие обстоятельства, влияющие на успех, например, отношение к нему преподавателя. Но зато они могут контролировать свои усилия;

Моделируйте здоровый разговор с самим собой. Научите ребёнка проявлять к себе сострадание, а не самокритику. Поговорите сами с собой вслух, чтобы показать ребёнку, что вы относитесь к себе с добротой, даже если совершаете ошибку;

Следите за своими ожиданиями. Убедитесь, что вы не заставляете своего ребёнка быть идеальным. Создавайте высокие, но разумные ожидания и следите хза собой, чтобы убедиться, что вы не ожидаете слишком многого от ребёнка;

Хвалите усилия вашего ребёнка, а не результат. Не хвалите его за то, что он получил 100 баллов на ЕГЭ, а за тщательную подготовку. Кроме того, хвалите его за доброе отношение к другим или за то, что он хороший друг. Дайте понять, что достижения — не единственная важная вещь в жизни;

Ставьте перед ребёнком реалистичные цели. Поговорите с ним о целях, которых он хочет достичь. Если эти цели требуют совершенствования, поговорите об опасности постановки нереально высоких целей и помогите им установить более реалистичные цели;

Поделитесь историями своих неудач. Дайте ребёнку понять, что вы не идеальны. Расскажите им о том случае, когда вам не удалось найти работу или вы провалили тест. Объясните, как вы справились со своей неудачей;

Обучайте навыкам здорового преодоления трудностей. Хотя неудача доставляет дискомфорт, она не становится концом света. Научите ребёнка, как правильно справляться с разочарованиями, неприятием и ошибками.